Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев сообщил, что завершает выступать за сборную России по футболу, сообщается на сайте ЦСКА.

«У каждой истории есть свое начало и свой конец. Вот и моя история с национальной сборной тоже подошла к своему логическому завершению», — сказал Акинфеев.

Акинфеев назвал пиком своей карьеры в сборной России выступление на чемпионате мира по футболу в 2018 году, где он был капитаном команды.

«Честно говоря, я об этом даже не мечтал», — отметил футболист. Он назвал успехом то, что российская сборная вышла в четвертьфинал мирового первенства.

Свой уход вратарь объяснил тем, что ему стало тяжело играть и за ЦСКА, и за сборную России. Слова спортсмена приводятся на сайте Российского футбольного союза (РФС).

«15 лет в сборной — огромный срок. С каждым годом становится все труднее играть на два фронта, переносить максимальные нагрузки. С учетом былых травм все больше времени требуется на восстановление. И сейчас я очень четко осознал для себя, что пришло время уступить дорогу более молодым коллегам и сосредоточиться на выступлениях за свой родной клуб», — пояснил вратарь.

При этом он отметил, что уходит «со спокойным сердцем». По его мнению, в России появились талантливые молодые игроки, которые способны его заменить. «Мы должны верить в молодых футболистов и всячески их поддерживать. И пусть это поколение окажется гораздо успешнее нашего. Мы будем этому только рады», — посчитал Акинфеев.

32-летний вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев выступал за сборную России с 2004 года. На чемпионате мира 2018 года он стал одним из лучших в команде. В матче с Испанией Акинфеев отбил два удара в серии пенальти.

Сообщается, что капитаном сборной России на матчах Лиги наций вместо ушедшего Акинфеева будет Артем Дзюба.

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