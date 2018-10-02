Жуковский городской суд еще на месяц продлил срок содержания под стражей Давлаткадама Давлаткадамова, который устроил дебош на борту самолета «Уральских авиалиний».

Шамс, брат Давлаткадама, сообщил «АП», что судебный процесс перенесён из-за того, что эксперты не могли дать точную оценку состоянию Давлаткадама.

«29 сентября на судебном заседании эксперты заявили, что за месяц они не смогли сделать точные выводы о психическом здоровье обвиняемого и судебный процесс перенесли», - сообщил Шамс.

По его словам, эксперты не могли сделать конкретные выводы, так как Давлаткадам иногда вполне здоровый, а иногда выйдет из себя и повторяет «я Аллах».

«Но мы будем бороться и докажем, что он болен», - сообщил Шамс.

Ранее суд города Жуковский Московской области принял решение, что Давлаткадам Давлаткадамов, устроивший дебош на борту самолета «Уральских авиалиний», останется под стражей до 29 сентября. Он находится в Каширском СИЗО, и останется там до медицинского освидетельствования.

Если удастся доказать, что он болен и врачи это подтвердят, то Давлаткадама либо экстрадируют в Таджикистан, либо отправят на принудительное лечение.

Напомним, что чрезвычайное происшествие произошло на борту самолета "Уральские авиалинии", следовавшего по маршруту Москва-Душанбе 29 августа. Из-за инцидента на борту, пилот принял решение вернуться в аэропорт отбытия.

Следственный комитет (СК) России обнародовал версию, согласно которой причиной возвращения борта было агрессивное поведение одного из пассажиров. 25-летний гражданин Таджикистана стал крайне неадекватно себя вести. Когда бортпроводница сделала ему замечание, по данным следствия, он встал с кресла, ударил ее кулаком по лицу, а затем стал угрожать другим пассажирам якобы заложенной бомбой.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus