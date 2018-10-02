«Спасибо Фонду Евразия Центральной Азии-Таджикистан и его партнерам за поддержку наших инициатив» - именно такая сюжетная линия звучала на заключительной конференции программы «Инициатива в поддержку эффективного управления» (ИПЭУ), которая проходила в Hilton Dushanbe Hotel. Данная программа финансировалась Агентством США по международному развитию (USAID).

Участниками конференции были партнеры программы: представители госорганов, министерств, бизнеса, международных организаций, общественных организации (ОО), а также эксперты и бенефициары.

За период существования программа «Инициатива в поддержку эффективного управления» (ИПЭУ), которая стартовала в 2014 году, поддержала продвижение инициатив в области эффективного управления, которые нацелены на улучшения в сфере предоставления государственных услуг населению, участия организации гражданского общества в формировании и совершенствовании законодательства и процессов посредством тесного взаимодействия и эффективного партнерства с государством и бизнесом.

На конференции было отмечено, что четыре года реализации инициатив показали важность развития эффективного управления.

Программа осуществлялась в сферах образования, энергетики, стандартизации, здравоохранения, городской/сельской инфраструктурах и др., а предпочтения при отборе бенефициаров отдавались инициативам, которые предоставляли реалистичную ситуацию и определяли достижение конкретных результатов.

Результаты есть

Ключевыми выступлениями на конференции стали презентации прямых бенефициаров проектов ИПЭУ, которые рассказали о позитивных изменениях в результате сотрудничества с программой ИПЭУ, ОО и государством.

В частности, об эффективном управлении в действии, примере изменения и расширения проекта рассказал представитель ОО «Сеть женщин Таджикистана, живущих с ВИЧ» Шухрат Латипов. Он сказал о процессе реализации проекта, трудностях, с которыми они сталкивались из-за дискриминационного отношения к людям с положительным ВИЧ-статусом, трудностями их трудоустройства. Однако, несмотря на это, по его словам, проекту удалось трудоустроить 35 таких женщин.

О проекте по жилищной реформе в городе Кулябе рассказал директор Центра Поддержки Гражданского Обещства «Шахрванд», который также является грантополучателем программы ИПЭУ, Додарбек Сайдалиев.

«Путем проведения тренингов и информационных мероприятий, нам удалось объяснить жителям г.Куляба, что создание Товариществ собственников жилья (ТСЖ) только в их пользу. Это дало результаты, например, в одном квартале из 43 хозяйств 37 семь стали членами ТСЖ. А по всему городу сейчас хозяйства разделились практически поровну - 50% обслуживают домуправления, 50% - ТСЖ», - сказал Сайдалиев «АП».

О достижениях и результатах также рассказали ОО «Чавонони пешсаф» (проект «Улучшение эффективности центров внешкольных воспитательных работ путём привлечения детей и молодёжи с ограниченными возможностями») и ОО «Имдоди Гайрат» (проект, направленный на социальное сопровождение, улучшение качества услуг и открытие доходоприносящей деятельности для людей, живущих с ВИЧ).

Что это за программа?

На конференции были представлены работы ремесленников – участников проекта программы.

В заключительной части мероприятия были проведены два мастер-класса – по социальному предпринимательству, как инструменту устойчивости организации гражданского общества и по анализу и практическим навыкам в реализации проектов ИПЭУ.

Кроме этого, по завершению прошла церемония вручения наград и благодарственных писем.

Напомним, Агентство США по международному развитию (USAID) выделило $1 млн. на грантовую поддержку в рамках программы «Инициатива в поддержку эффективного управления» во всех районах и регионах Таджикистана. Исполнителем программы был выбран «Фонд Евразия Центральной Азии- Таджикистан» (ФЕЦА-Таджикистан). Программа представляет собой многофазовую поддержку грантов для общественных организаций, рассчитанную на 4 года, и основывается на определении и расширении инновационных подходов для продвижения инициатив по эффективному управлению. Особое внимание во время проекта уделялось созданию возможностей для предоставления грантов сельским и мало представленным ОО, а также работающим с людьми с ограниченными возможностями.

ФЕЦА - Таджикистан - общественная организация, начавшая свою деятельность в регионе в 2005 году. Основной целью организации является поддержка инициатив гражданского общества, развития предпринимательства, образования и эффективного управления в Центральной Азии.

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