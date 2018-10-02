Азиатский банк развития предоставить $10 млн. на безвозмездной основе для оказания поддержки Таджикистану в подготовке и реагированию на стихийные бедствия, изменение климата и сокращения влияния стихийных бедствий на население. Выделение этих средств одобрено Советом директоров АБР, сообщает постоянное представительство этого Банка в Душанбе.

Общая стоимость проекта составляет $11 млн., при этом правительство Таджикистана выделяет $1 млн. Ожидается, что проект будет завершен в 2024 году.

«Бедное население особенно подвержено стихийным бедствиям. Они часто живут в наиболее уязвимых районах, и когда случаются стихийные бедствия, у них нет систем защиты в условиях кризиса. В результате они еще больше уходят в бедность, а для Таджикистана разрушаются достижения в области развития, снижая долгосрочный рост», - отмечает руководитель отдела АБР по администрированию проектов в Таджикистане Раза Фаррух.

Проект поддержит усилия страны по включению вопросов управления стихийными бедствиями в планирование развития. Будет проведено моделирование рисков стихийных бедствий, а также подготовлены национальные карты рисков стихийных бедствий и инвентаризация активов под угрозой. В рамках проекта также будет создана интегрированная информационная система по управлению стихийными бедствиями и система раннего оповещения; разработан и реализован план институционального усиления и 5-летний бизнес-план для Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне, который будет являться исполнительным агентством по этому проекту; и проведено обучение по управлению рисками стихийных бедствий для чиновников и сообществ в районах и городах с большим риском.

В рамках проекта будет проведен анализ прорыва дамбы и моделирование паводков Сарезского озера, улучшена система мониторинга и раннего предупреждения, а также проведена инвентаризация ледников. Проект также поможет разработать 9-летний инвестиционный план (2022-2030) и рекомендации жизнеспособного механизма финансирования управления стихийными бедствиями для обеспечения устойчивого финансирования и долгосрочного участия правительства и партнеров по развитию в решении вызовов стихийных бедствий в стране.

В представительстве АБР подчеркивают, что почти три-четверти населения Таджикистана проживает в сельской местности, склонной к землетрясениям, лавинам, селевым потокам, оползням и наводнениям. Меняющиеся климатические условия, слабое планирование и потенциал по управлению стихийными бедствиями и ограниченные финансы повышают вероятность того, что население продолжит страдать будь то в результате гибели или травм или же посредством экономических потерь.

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