Указом президента республики Шодихон Джамшед освобождён от должности председателя Горно-Бадахшанской автономной области с формулировкой «в связи с переходом на другую работу», сообщается на сайте президента РТ.

Исполняющим обязанности главы области назначен Едгор Файзов.

Ранее Едгор Файзов занимал должность исполнительного директора Фонда Ага Хана в Таджикистане.

Напомним, на заседании с активом города 15 сентября в ГБАО президент страны Эмомали Рахмон дал поручение в течение месяца устранить все существующие проблемы региона, в частности, с обеспечением безопасности населения и верховенства закона. После заседания в области были сменены руководители силовых и правоохранительных органов.

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