В Душанбе 15 октября пройдёт Международный форум предпринимательства с участием президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Что волнует наших предпринимателей сегодня, и какие проблемы в сфере бизнеса требуют своего решения?

Накануне встречи, как и в прошлые годы «АП» традиционно решила дать трибуну предпринимателям, чтобы они могли рассказать, что сейчас их волнует, какие у них проблемы, какие предложения могли бы внести для улучшения предпринимательской деятельности и т.д.

Мы обратились более чем к двадцати представителям малого и среднего бизнеса страны. И что удивительно, все без исключения  предприниматели под разными предлогами не захотели говорить.

Получается, у наших предпринимателей нет проблем? Или они боятся о них говорить?

 

Барьеры

Проблемы, конечно, есть. Эксперты российского Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) ровно года назад (осень 2017) провели исследование инфраструктуры развития предпринимательства Таджикистана.

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Как выяснили во время проведенного мониторинга специалисты, несмотря на то, что поддержка предпринимательства с самого начала проведения экономических реформ в республике была декларирована как приоритетная задача, условия для создания предприятий и их устойчивого функционирования оставляют желать лучшего.

Перед малым и средним бизнесом стоит целый ряд таких сложно разрешимых проблем, как высокие налоги, недостаточность высококвалифицированных кадров, сложность регистрации, коррупция.

По мнению экспертов, основными проблемами развития предпринимательства в стране являются:

- форсирование процесса приватизации, превращение данного процесса в источник доходной части госбюджета и отдаление его от своей социально-экономической функции, а также некомпетентность и непрофессиональность собственников большинства приватизированных предприятий, что привело к их нерентабельности и неэффективности в целом;

- несовершенство нормативно-законодательной базы, низкий уровень правовой грамотности представителей малого бизнеса;

- отсутствие конкурентных рынков и рыночных механизмов в экономике, преобладание монополистических структур на рынке;

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- чрезмерно многочисленные административные барьеры и повсеместная система взяток, которые лишают стимулов к занятию легальным бизнесом;

- несовершенство системы налогообложения и отсутствие её стимулирующей

роли для расширения производства;

- низкий уровень социальной защиты и безопасности предприятий малого бизнеса и предпринимателей;

- неразвитость и несовершенство механизмов финансово-кредитной, банковской базы и страхования рисков предпринимательской деятельности.

 

Налоговое бремя

Одна из основных проблем становления и функционирования предпринимательства в РТ, как считают эксперты, является несовершенная система налогообложения.

Существующий механизм налогообложения оказывает дестимулирующее воздействие на предпринимательский сектор. Это связано с тем, что в республике слабо развита система налоговых стимулов (налоговые льготы, применение дифференцированной системы налоговых ставок, налоговый иммунитет), направленных на поощрение субъектов малого предпринимательства к реализации хозяйственной активности в приоритетных отраслях экономики, развивать социально значимые виды предпринимательской деятельности. При этом льготная система налогообложения для начинающих предпринимателей практически отсутствует.

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Исключение составляют совместные предприятия, на которые распространяются налоговые льготы.

Груз налогового бремени между различными плательщиками распределен неравномерно. В результате многие предприниматели частично скрывают доходы, легально или полулегально уклоняются от уплаты налогов, что приводит не только к уменьшению налоговых поступлений, но и к стимулированию перелива капитала в торгово-посреднические сферы.

 

Большие проценты, малые сроки

Одним из главных условий развития малого бизнеса является наличие соответствующей финансово-кредитной инфраструктуры. Менее половины предпринимателей в своей деловой практике используют банковские счета, остальные ограничиваются наличным расчётом.

Для малых и средних предприятий главными проблемами являются размер банковского залога, ставка кредитов и др.

Кроме того, предприниматели испытывают ограниченный доступ к внешнему финансированию из-за практически невыполнимых требований, которые налагает на субъекты предпринимательства банковская система. Несмотря на снижение ставки рефинансирования Нацбанком и частичное открытие внутреннего рынка услуг иностранным субъектам, кредитные ставки банков под предлогом высоких рисков кредитования остаются очень высокими. При этом коммерческие банки, в основном, выдают краткосрочные кредиты до одного года, что соответственно приводит к ограничению кредитования средне- и долгосрочных предпринимательских проектов.

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Существует еще один инструмент финансирования – микрофинансирование. За последние несколько, благодаря микрофинансированию со стороны некоторых международных организаций (ПРООН, Фонда Ага-хана, Международного корпуса милосердия, CARE Int., ACTED и др.) многие субъекты смогли начать свой бизнес. В рамках международных программ некоторые отраслевые ассоциации и НПО также оказывают помощь в организации, начале бизнеса и его развитии.

Для выхода из тени, говорят специалисты, необходимо показать бизнесу целесообразность и выгоду работы в цивилизованном «белом» рынке. Малый бизнес может успешно развиваться только в условиях полного понимания государства в острой необходимости наличия таких предприятий, как одного из приоритетных проектов в формировании ВВП.

 

Законы есть, реализация хромает

Таким образом, несмотря на то, что правительство и создает определенные условия для малого и среднего бизнеса, есть факторы, негативно влияющие на развитие предпринимательской деятельности. К таковым можно отнести административно-правовые преграды в реализации налоговой системы, банковских услуг, большое число проверок хозяйствующих субъектов, что приводит к росту неофициальных платежей. Слабые механизмы реализации законов, их противоречивость и недостаточная прозрачность исполнения также создают условия для вымогательства. Это обуславливает серьезное вмешательство республиканских и местных госструктур в повседневную предпринимательскую деятельность. 

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