Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков посмеялся над мемом графического дизайнера Никиты Тарасенко и не имеет претензий ни к автору карикатуры, ни к самой карикатуре сообщает «24.kg» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Толгонай Стамалиеву.

«Про эти мемы президент узнал, как и другие читатели, из соцсетей. Работа карикатуриста вызвала у него смех», - сказала изданию Стамалиева. При этом она отметила, что об этой работе президент и не вспомнил бы, «если бы Генпрокуратура не начала проверку». «Для нас это стало неприятным сюрпризом», — добавила пресс-секретарь.

Тот самый мем Никиты Тарасенко, за которую его вызвали в прокуратуру Фото из интернета

В Генпрокуратуре «24.kg» пояснили, что заявление в отношении Никиты Тарасенко к ним поступило из Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ), куда обратилась некая гражданка, имя которой не называется. Женщину возмутил мем дизайнера про прогулку Сооронбая Жээнбекова по побережью Иссык-Куля, который, по ее мнению, порочит честь и достоинство главы государства.

Сам Никита Тарасенко сказал 24.kg, что не считает свой мем оскорблением, и добавил, что «походы в Генпрокуратуру еще не закончились». «Мне сказали, что вопрос мой будет решаться в судебном порядке после проведения экспертизы», — подчеркнул графический дизайнер.

В то же время пользователи соцсетей начали постить на своих страницах мем Тарасенко в его поддержку.

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