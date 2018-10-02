Нижняя палата парламента Таджикистана сегодня поддержала предложенные правительством страны поправки в закон «О борьбе с коррупцией».

Согласно принятым поправкам, перед поступлением на работу в государственные органы, кандидаты теперь будут обязаны заполнять декларацию о доходах, о движимом и недвижимом имуществе.

Как заявил народным избранникам директор Агентства по госслужбе при президенте Таджикистана Джума Давлатов, одобренные поправки направлены на снижение риска коррупционных преступлений в государственных органах.

Ранее аналогичные поправки были внесены и в закон Таджикистана «О государственной службе».

Все обязаны отчитываться о доходах, но не все - об этом знать

В Таджикистане госчиновники, согласно принятому несколько лет назад закону, должны ежегодно в конце марта заполнять декларацию о своих доходах и имуществе.

В прошлом году к этому обязали и членов правительства и их родственников: они все обязаны ежегодно предоставлять информацию о своих доходах в налоговые органы республики.

Однако информация эта закрытая: узнать, сколько зарабатывает тот или иной государственный чиновник в Таджикистане простым смертным не представляется возможным.

Между тем, во многих странах мира эта процедура прозрачна и доступна любому налогоплательщику.

Подчиненных Озоды Рахмон приравняли к дипломатам

Депутаты сегодня также поддержали предложенный правительством проект поправок в закон «О дипломатической службе».

Согласно одобренным изменениям, отныне сотрудники исполнительного аппарата президента Таджикистана, работающие в сфере международных отношений, приравниваются к таджикским дипломатам.

Исполнительный аппарат президента Таджикистана возглавляет с января 2016 года Озода Рахмон.

До назначения на пост главы президентского аппарата она занимала пост первого заместителя министра иностранных дел Таджикистана.

Свою политическую карьеру Озода Рахмон начала в 2005 году в возрасте 27 лет, начав работать в посольстве Таджикистана в США на должности атташе по культуре и образованию.

Вернувшись в Таджикистан, дочь президента Таджикистана перешла работать в министерство иностранных дел, где в течение двух лет - с 2007 по 2009 год занимала пост начальника консульского управления МИД.

В 2009 году она стала заместителем министра иностранных дел, а в 2014 году - первым заместителем главы таджикского внешнеполитического ведомства, а в 2016 году возглавила президентский аппарат.

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