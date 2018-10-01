An additional 750 million somoni will be allocated through the sale of precious stones and metals.
Душанбинцев оставят без воды. Смотрим график отключений
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