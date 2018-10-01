Трагическое происшествие произошло вечером в воскресенье, 30 сентября, на территории села Кушай Ляхшского района: ЗИЛ опрокинулся в стометровую пропасть, погибли 7 человек, среди них - трое детей. Еще пятеро в тяжелом состоянии доставлены в больницы.

Трагедия произошла вечером, водитель не сумел справиться с управлением грузовика, и машина улетела в пропасть, сообщает КЧС.

По данным пресс-службы комитета, среди погибших - четверо членов одной семьи, и трое их соседей. Среди погибших есть трое детей. Самому младшему из них - пять лет.

В тот же день, по данным КЧС, было зафикисировано еще одно ДТП: на 190 км трассы Душанбе-Чанак произошло лобовое столкновение двух машин, в одной из который находились иностранцы.

"В джипе, под управлением гражданина Кыргызстана, находились двое граждан Хорватии, а в "Тойоте", которой управлял 44-летний гражданин РТ, - 5 человек. Водитель легковушки и его пассажир погиб, остальные с травмами различной степени тяжести транспортированы в районную больницу Шахристанского района Согдийской области", - сообщает пресс-служба КЧС.

В ведомстве отметили, что иностранцы в этом ДТП не пострадали.

КЧС призывает водителей к ответственности

В Таджикистане ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях погибают сотни человек, тысячи получают травмы различной степени тяжести.

В июле этого года Эмомали Рахмон выразил озабоченность этим фактом. Он отметил, что за последние 7 лет в РТ зарегистрировано свыше 10,5 тыс ДТП, в результате которых 3300 человек погибли, 11800 получили травмы.

Комитет по чрезвычайным ситуациям напоминает автомобилистам, что при движении по дороге необходимо быть предельно внимательными и уважать других участников дорожного движения, в первую очередь, пешеходов. На пешеходных переходах, на подъездах к ним и в других местах возможного появления пешеходов на проезжей части проявляйте повышенную осторожность.

Будьте особенно внимательны к детям и пешеходам пожилого возраста, призывает КЧС водителей.

При движении, как в городе, так и на загородной трассе, старайтесь быть предсказуемыми, не совершайте резких маневров.

При поворотах и перестроениях включайте поворотники, в боковые зеркала и зеркало заднего вида следите за ситуацией на дороге, и главное – не превышайте установленный скоростной режим.

Перед выездом в дальнюю поездку проверьте техническое состояние своего автомобиля: давление в шинах, наличие и уровень технологических жидкостей, отсутствие посторонних звуков и вибрации при движении по дороге.

Обратите внимание на работоспособность тормозной системы и электрооборудования. Проверьте наличие автомобильной аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки, минимального набора инструментов.

Помните о наказании

В августе прошлого года нижняя палата парламента Таджикистана поддержала предложенные президентом проекты поправок в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым ужесточается ответственность водителей: пьяным водителям, совершившим смертельное ДТП, в Таджикистане грозит до 15 лет тюрьмы. А что еще грозит водителям в случает нарушения ПДД, смотрите в инфографике.

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