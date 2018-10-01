35-летний житель столицы подозревается в убийстве своей матери, сообщается на официальном сайте МВД страны.

Трагедия произошла 29 сентября, примерно в 19:20. Подозреваемый, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, в результате вспыхнувшей между ним и матерью семейной ссоры нанёс пожилой женщине ножевые ранения в область живота и шеи.

В результате полученных ранений 62-летняя женщина умерла на месте происшествия. Мужчина задержан.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, сообщает МВД.

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