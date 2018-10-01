По факту дебоширства в общественном транспорте задержан 51-летний житель Душанбе, уроженец района Рашт Алишер Халимов.

Задержанный в конце сентября, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил скандал в салоне маршрутки №28.

Он оскорблял водителя и пассажиров, и несколько раз ногой ударил по двери автомашины.

"При этом он кричал, что его зовут «Аюб-пистолет», и никто не посмеет с ним связываться", - сообщает пресс-служба УМВД Таджикистана по городу Душанбе.

Правонарушитель был задержан по сообщению граждан.

Решением суда столичного района Исмоили Сомони А. Халимов приговорен к административному аресту сроком на 5 суток.

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