По факту дебоширства в общественном транспорте задержан 51-летний житель Душанбе, уроженец района Рашт Алишер Халимов.
Задержанный в конце сентября, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил скандал в салоне маршрутки №28.
Он оскорблял водителя и пассажиров, и несколько раз ногой ударил по двери автомашины.
"При этом он кричал, что его зовут «Аюб-пистолет», и никто не посмеет с ним связываться", - сообщает пресс-служба УМВД Таджикистана по городу Душанбе.
Правонарушитель был задержан по сообщению граждан.
Решением суда столичного района Исмоили Сомони А. Халимов приговорен к административному аресту сроком на 5 суток.
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