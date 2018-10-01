10:05, сегодня Автор: Бахром Файзуллоев, специально для Asia-Plus

В фестивале-конкурсе, который состоялся в театре музыкальной комедии имени Камола Худжанди, приняли участие более 20 модельеров. Они представили на суд зрителей 140 образцов одежды, сшитой из атласа и адраса производства ООО «Атласи Худжанд».

Фестиваль-конкурс посетили мэр Худжанда Маъруф Мухаммадзода и заместитель председателя Согдийской области Назира Гаффори.

Конкурс проводится с целью популяризации национальной одежды, воспитания эстетизма, интенсификации производства и использования различных видов национальных тканей, развития тканья атласа и адраса, сообщает пресс-служба администрации мэра Худжанда.

фото пресс-службы председателя Худжанда 1 /10

«Таджикский народ издревле славился тканьем и шитьем одежды из атласа, адраса и шелка, и сегодня одежда из этих тканей завоевывает все большую популярность», - отметил Маъруф Мухаммадзода.

«Сегодня, видя ваши лучезарные лица и вашу стильную национальную одежду, которая воплощает в себе блеск и великолепие национальных тканей и культуры, можно только восхищаться вашей красотой», - отметила заместитель председателя Согдийской области Назира Гаффори.

По результатам показа были выявлены победители в номинациях “Лучшая детская одежда”, “Лучшая национальная одежда жениха и невесты”, “Лучшая повседневная одежда” и “Лучшая праздничная одежда”, которые примут участие на областном фестивале-конкурс.

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