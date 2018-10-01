Илон Маск, ранее обвиненный американской Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) в мошенничестве, заключил досудебное соглашение с надзорным органом, сообщает Русская служба Би-Би-Си.



Он согласился заплатить штраф в 20 млн долларов и покинуть на три года пост председателя совета директоров Tesla, но сохранит свой пост генерального директора компании и не обязан признавать свою вину.

Поводом для иска стал твит Маска от 7 августа, в котором он заявил, что думает превратить Tesla в частную компанию и готов выкупить находящиеся в свободном обращении акции - по $420 за акцию. Маск отмечал, что получил финансирование на обратный выкуп акций Tesla.

та сумма оказалась на 20% больше тогдашней рыночной стоимости акций. После сообщения Маска ценные бумаги Tesla подорожали на 11%, однако затем, кода идея оказалась неудачной, упали ещё ниже, чем раньше.

SEC посчитала, что своими твитами о намерении сделать компанию Tesla непубличной Маск преднамеренно ввел инвесторов в заблуждение, поскольку он ничего не предпринял для реализации этого намерения.



Также Маск писал в тот день, что у него есть деньги на выкуп бумаг у тех акционеров, которые пожелают продать свои акции, и обещал в любом случае соблюсти интересы миноритариев. Однако позже выяснилось, что он выдал желаемое за действительное: под финансовыми гарантиями он имел в виду договорённости с суверенным фондом Саудовской Аравии Public Investment Fund, однако фиксированного соглашения с саудовским фондом не существовало.



По данным источников газеты New York Times, члены совета директоров Tesla пришли в ярость, поскольку Маск не сообщал им о своём намерении. Не была уведомлена и Комиссия по ценным бумагам и биржам, что требуется по закону. После этого SEC и начала свое расследование. Также на Маска подали в суд некоторые акционеры - некоторые, по их словам, потеряли на бирже миллионы долларов, играя на понижение.



Через две недели бизнесмен-инноватор сообщил, что отказался от мысли делать Tesla полностью частной, потому что акционеры не одобряют эту идею.





Проведя расследование, SEC пришла к выводу, что заявления Илона Маска вводили в заблуждение и были ложными. «На самом деле Маск заранее не только не имел подтверждения, но даже не обсуждал ключевые условия сделки ни с одним потенциальным источником финансирования», - заявила Комиссия по ценным бумагам.



Это и стало основанием для иска, поданного регулятором в федеральный окружной суд Манхэттена в минувшую среду. Маск не признал своей вины и многократно заявлял, что руководствовался только благом компании и интересами ее инвесторов.



Чтобы избежать суда по обвинению в мошенничестве и урегулировать иск, предпринимателю и его адвокатам потребовалось четыре дня. По условиям досудебной сделки с регулятором Маск теперь также должен согласовывать все свои твиты о работе компании с пиар-отделом.



Штраф в 20 млн долларов наложен индивидуально на Маска, и еще столько же должна заплатить компания Tesla в целом. Как сообщает агентство Bloomberg, чтобы возместить ущерб компании, Маск собирается выкупить ее акции на сумму в 20 млн долларов.



В настоящий момент он владеет 20% акций Tesla, являясь ее крупнейшим акционером.

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