Юношеская сборная Таджикистана по футболу под руководством главного тренера Зайниддина Рахимова, обыграв 30 сентября в четвертьфинальном поединке чемпионата Азии-2018 сборную КНДР (основное время – 1:1, по пенальти – 4:2), вышла в полуфинал первенства, а также завоевала путевку на чемпионат мира-2019, который в следующем году пройдет в Перу.

Ранее сборная Таджикистана принимала участие в юношеском чемпионате мира ровно 11 лет назад – в 2007 году в Южной Корее.

Основное время четвертьфинального матча юношеского чемпионата Азии-2018 между сборными КНДР и Таджикистана победителя не выявило – 1:1. На гол нападающего таджикской сборной Рустама Соирова на 14-й минуте корейские футболисты ответили точным ударом Ри Хуна на 69-й минуте, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Таджикистана.

Согласно регламенту чемпионата Азии-2018, на стадии плей-офф в случае если основное время матча завершится ничейным результатом, игра сразу переходит в серию пенальти. В серии послематчевых пенальти удача была на стороне сборной Таджикистана – 4:2.

Героем серии пенальти стал голкипер сборной Таджикистана Мухриддин Хасанов, отразивший два удара соперника.

Таким образом, юношеская сборная Таджикистана вышла в полуфинал чемпионата Азии-2018 и завоевала путевку на чемпионат мира (U-17), который пройдет в следующем году в Перу.

Соперник юношеской сборной Таджикистана на стадии 1/2 финала азиатского первенства, который проходит в Малайзии, определится сегодня, 1 октября. В полуфинале подопечные Зайниддина Рахимова в четверг, 4 октября, встретятся с победителем четвертьфинальной пары Южная Корея – Индия.

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