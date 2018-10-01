Люди, пострадавшие во время землетрясения в Палу, остров Сулавеси, Индонезия

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил телеграмму соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с гибелью людей от землетрясения и цунами в городе Пулу: в результате стихии тут погибло более 800 человек.

В послании таджикского президента отмечается, что в Таджикистане с чувством сопереживания восприняли весть о гибели и ранении большого количества граждан, сообщает пресс-служба главы государства. «В эти тяжелые для народа Индонезии минуты выражаем наши глубокие соболезнования родным и близким жертв этого трагического стихийного бедствия, всем пострадавшим желаем полного выздоровления», - говорится в телеграмме.

Число погибших при землетрясении и последовавшегно после него цунами на острове Сулавеси в Индонезии достигло 832 человека, сообщает Associated Press со ссылкой на индонезийское Национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий.

с сайта trt.net.tr

Отмечается, что речь идёт о жертвах только в городе Палу. Число погибших из-за землетрясения и цунами в двух других округах пока не подсчитано. Множество людей остались под завалами зданий. На месте бедствия работают волонтеры и сотрудники Красного креста.

28 сентября на Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,5; следом на остров обрушилось цунами: высота волн составляла два-три метра. Сообщалось, что это произошло после отмены предупреждения об опасности цунами. Власти утверждают, что волны пришли к берегу в момент действия предупреждения.

Крупный толчок произошёл в 27 км от района Донггала, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Вслед за толчком была объявлена угроза цунами. На города Донггала и Пауло обрушились волны высотой в 3 метра.

Были отмечены повторные толчки разной силы, магнитуда некоторых из них превышала 5,0: сейсмологи зафиксировали более 170 повторных подземных толчков на острове Сулавеси.

Пока спасатели не могут добраться до района Дунгала, где проживает не менее 300 тысяч человек и где находился эпицентр подземных толчков.

В связи с чем вице-президент страны Юсуф Калла признал, что число погибших может достичь нескольких тысяч. До сих пор данные о погибших основаны на информации лишь из одного города на восточном побережье Сулавеси — Палу с населением более 350 тысяч человек. С районами, в которых находился эпицентр подземных толчков, пока так и не удаётся установить связь.

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