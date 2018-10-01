Нижняя палата парламента Таджикистана после трехмесячных каникул сегодня, 1 октября, приступает к работе.

В повестку дня первого заседания пятой сессии Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли республики внесены поправки в законы «О Государственном бюджете Республики Таджикистан на 2018 год», «О свободных экономических зонах», «О борьбе с коррупцией», «О дипломатической службе», сообщил «АП» пресс-секретарь нижней палаты парламента Мухаммадато Султонов.

Народные избранники сегодня также рассмотрят вопросы, связанные с ратификацией соглашении о техническом сотрудничестве по реализации проекта «Биоразнообразия и экосистемы услуг сельскохозяйственных ландшафтов» в Республике Таджикистан между Министерством сельского хозяйства Республики Таджикистан и Германским Обществом по Международному Сотрудничеству (GIZ).

Будет также рассмотрено соглашение между павительством Таджикистана и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН по проекту «Об усилении учреждений и потенциала Министерства сельского хозяйства и Государственной службы по ветеринарному контролю по выработке политики» и протокола о внесении изменений в Соглашение между государствами-членами ШОС о Региональной антитеррористической структуре от 7 июня 2002 года.

Согласно регламенту Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана, народные избранники страны ежегодно с 1 июля по 15 августа находятся в трудовом отпуске, а с 16 августа по 1 октября работают в комитетах и комиссиях парламента.

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