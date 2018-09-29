О том, как провести комплексную рекламную кампанию и вернуть любовь, как добиться миллионного охвата и начать продавать правильно рассказали директор службы рекламы российского издательского дома «Алтапресс» Елена Аксенова и исполнительный директор «Азия-Плюс» Зебо Таджибаева.

Бизнес-семинар «Омникальный маркетинг: современный формат взаимодействия с потребителем», который прошел в спорт-баре «Истиклол», стал очередным ивентом медиа-группы «Азия Плюс». Гости этого мероприятия узнали об относительно новом явлении - омниканальном маркетинге.

Российский эксперт, маркетолог Елена Аксёнова, объяснила, что это направление маркетинга можно определить, как возможность обеспечить беспроблемный и последовательный опыт на всех каналах, учитывая особенности разных устройств, которые используют потребителями для взаимодействия с компанией.

В свою очередь, Зебо Таджибаева показала новые рекламные возможности медиа-группы «Азия-Плюс».

- Что мы делаем? Сначала мы снимаем потребности, что нужно нашему клиенту, какой результат он планирует получить, затем мы предлагаем решения, запускаем кампанию и подводим итоги вместе, - рассказала Таджибаева.

В своей презентации она поделилась с присутствующими опытом медиа-группы «Азия-Плюс» в реализации проектов, охват которых составил 10 миллионов пользователей и решил те задачи, которые были поставлены партнером.