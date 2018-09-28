Такое решение принято правительством страны и подписано президентом Эмомали Рахмоном 25 сентября.

Учебный год в Таджикистане, согласно постановлению, будет продолжаться 36 недель.

В этом году школьникам придется проучиться до 14 июня: учебный год продлили на неделю. Но зато ввели осенние и весенние каникулы, которые были упразднены в 2010 году. И сократили зимние.

Так, согласно постановлению, первая четверть продолжится с 1 сентября до 31 октября, вторая - с 11 ноября по 31 декабря, третья - с 11 января по 20 марта, а четвертая четверть начнется с 1 апреля и продлится аж до 14 июня.

Первоклассникам сделано исключение: они закончат свою учебу за неделю до официального окончания учебного года в стране - 7 июня. Кстати, дата окончания учебного года в стране уже несколько лет не 25 мая, как было испокон веков, а именно 7 июня.

Мамы постарались

Школьные каникулы были отменены в стране в октябре 2010 года. Тогда власти решили, что из-за энергокризиса, когда школы вовсе не отапливались, да и в принципе в республике действовал жесткий энерголимит, отменить осенние каникулы и за счет них увеличить зимние до целого месяца. При этом лишены были дети и весенних каникул – это чтобы компенсировать январский отдых.

Через год – в октябре 2011-го – без объяснения причин Минобразования заявило, что отдыхать весной и осенью будут только начальные классы, в 2012-м отдых в межсезонье упразднили и для начальной школы.

В этом году участницы группы в Фейсбуке - Tajik Mama Group – бросили клич и составили петицию в Исполнительный аппарат президента с просьбой вернуть весенние и осенние каникулы детям и отменить учебу летом.

«Лишение учеников средних общеобразовательных учреждений страны, особенно начальных классов, осенних и весенних каникул оказывает негативное влияние на их моральное и физическое состояние, - писали авторы письма. - Это, в свою очередь, приводит к тому, что у наших детей теряется интерес к учебному процессу. Не лучшим образом действует на скорейшее возвращение в учебный процесс и длительные каникулы зимой».

Позже, Министерство образования и науки Таджикистана заявляло о возможном возвращении школьных каникул в следующем учебном году. И вот, свершилось!

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