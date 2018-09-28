Недавно в рамках Программы по предотвращению распространения наркотиков в Центральной Азии (CADAP) представители СМИ посетили областной центр наркологии в г. Куляб Хатлонской области.

В прошлом году Программа по предотвращению распространения наркотиков в Центральной Азии (CADAP), финансируемая Европейским Союзом, передала специализированное медицинское оборудование (медицинские кровати, ларингоскопы, дефибриллятор, мониторы для контроля за состоянием пациента, концентратор кислорода, биохимический полуавтоматический анализатор и т.п.) областному центру наркологии №2 г. Куляб.

Чтобы посмотреть на это оборудование и ознакомиться с работой центра наркологии со стороны программы CADAP был организован пресс-тур в г. Куляб, который находится в 200 км от Душанбе.

Директор Республиканского клинического центра наркологии Махмадрахим Малахов вместе с Зоиром Сабуровым, директором областного наркологического центра также приняли участие в мероприятии. “Мы убеждены, что реализация совместных проектов в ключевых направлениях наркополитики повысит эффективность мер по сокращению предложения и спроса на наркотики и поможет снизить степень наркоугрозы”, - сказал доктор Малахов журналистам.

Медицинское оборудование будет использоваться в отделении неотложной помощи. На базе этого отделения предоставляется специализованная наркологическая помощь в случаях передозировок и других состояниях. Оборудование было приобретено программой CADAP на основании официального запроса от Республиканского клинического центра наркологии. Стоимость данного оборудования составила 41000 евро.

В течение 4 лет - с июня 2015 года по сентябрь 2019 года, Европейский Союз выделил порядка 1 млн. 26 тыс. евро на мероприятия CADAP в Таджикистане (для проведения тренингов, закупки медицинского оборудования, обучающих поездок в европейские страны и т.п.).

Программа CADAP 6 представляет собой преемственность политики ЕС и долгосрочного взаимодействия с Центрально-азиатскими партнерами для способствования дальнейшему усилению политики в области снижения спроса на наркотики. Программа реализуется Консорциумом из Нидерландов, Чешской Республики, Польши и Германии вместе с Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ) при финансовой поддержке ЕС.

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