Публицист, журналист Узбекистана Нусрат Рахмат после поездки в Таджикистан написал путевые заметки. Они опубликованы в личном блоге автора nusratrahmat.blogspot.com.

Нусрат Рахмат проживает в Самарканде, является автором ряда романов, повестей, рассказов и очерков. В Таджикистане о нём хорошо узнали в 2011 году, в разгар «холодной войны» между республиками он написал открытое письмо лидерам двух стран с призывом примириться и установить дружбу между народами.

По мере приближения нашей машины к посту “Джартепа” усилилось беспокойство в моей душе.

Мне не давала покоя тревожная мысль: “Не возвратят ли обратно, найдя какой-нибудь недостаток в наших документах?”

- Документы машины в порядке? - спрашиваю у сына Мирзо.

- Не переживайте, - успокаивает он меня.

В Таджикистане нас встретили словами: “Хуш омадед!” и впустили после проверки документов.

(О том, как мучительно было пресечь эту границу в прошлом, я ранее писал в “Письмах Калвака Махсума”, кому интересно, может прочитать).

Ближе к Пенджикенту мы превысили скорость, на дорогу выбежал разозленный “гаишник”. Он гневно поднял свой жезл и дал знак остановиться. Но тут неожиданно на его хмуром лице появилась улыбка: “Проезжайте” указал он жезлом.

- Заметил наш номер, - обрадовался Мирзо, - им приказали, если водитель из Узбекистана, не трогать, даже если он пьян.

- Все равно нельзя злоупотреблять уважением, - говорю я. Но в Душанбе мы опять нарушили правила. Оказывается, остановились в неположенном месте. Сотрудник ГАИ наказал других водителей, а нас отпустил с улыбкой…

Дорога из Пенжикента в Душанбе проходит по берегу милой нам реки Зарафшон. Глубокие ущелья, змеиные тропы и опасные склоны гор завораживают своей красотой и запоминаются на всю жизнь. Заключил про себя, каждый человек хотя бы раз в своей жизни должен проехать по этой дороге.

Китайцы, восстановившие трассу, построили десятки туннелей, что достойно всяческой похвалы. Но дорога платная. Мы испытали некоторые неудобства, так как в карманах не было таджикских сомони.

Если вы побываете в Душанбе, обязательно должны посетить площадь Сомони, дворец Навруз, парк Рудаки, базары, прогуляться по Варзобу.

Я посетил столицы многих стран, но нигде не встречал таких красивых цветов и деревьев, как здесь.

Похожие друг на друга здания, их симметрия и архитектурные решения, прекрасно гармонируют с клумбами.

Во дворце Навруз вызывают изумление деревянные узоры и мозаики из драгоценных камней.

Отпустив женщин на базар, пошел в чайхану, расположенную во дворце. Узнав, что я приехал из Узбекистана, хозяева с улыбкой заботливо окружили меня. Оказывается, они тоже, как я, “уговорили” жен пойти на базар, а сами тут собирают веселую компанию.

Один из них сразу начал беседу: “Жене сказал, купи только узбекские товары, ваша одежда и обувь лучше китайских”.

Нет, этот дядя не лукавил ради меня. Здесь действительно есть спрос на наши товары. В последнее время даже из Москвы покупают и отправляют домой продукцию наших предприятий.

Среди нас был дехканин, который приехал из района. Я немного поговорил с ним:

- Джаноби Оли раздал нам землю. И сказал: “Посейте то, что вам выгодно”. Нужно всего лишь заплатить земельный налог. Мы были очень рады. В то время картошка была дорогая, приобрели семена и вырастили хороший урожай. Но в тот год цены на картофель резко упали, наш продукт не пользовался спросом.

На следующий год посадил чеснок. Слышал, что чеснок в России очень дорогой. Не пожалел ни труда, ни удобрений. Лично сам повез товар в Саратов. Через лабораторию не пропустили, подлецы! Сказали, что использовал слишком много удобрений. С большим трудом по низкой цене сбыл товар и вернулся практически ни с чем.

Потом я рискнул посадить хлопок. В прошлом году собрал урожай, и отвез на хлопзавод. “Платим столько-то за килограмм”, - сказали там. Не согласился на их цену. Говорил, что отвезу на другой завод. Посчитал им, сколько с моего хлопка можно получить масла и жмыха. Потребовал, чтобы подняли цену да ещё отдали масло и шелуху. В итоге пришли к согласию. Сейчас соседи также занялись выращиванием хлопка.

Дехканин говорил, что в их бедах виноваты чиновники, которые не могут организовать работу.

Естественно, мои собеседники не обошли вниманием и политику. Поведали, что народу дорого обошлось противостояние Узбекистана и Таджикистана. Из-за этого были заминированы границы, закрыты железнодорожные и автомобильные маршруты, введен визовый режим, во взаимоотношениях руководителей двух республик был большой раскол.

В результате пристрастных взаимоотношений начали процветать местничество и нацизм, это я сам почувствовал в те годы. Среди наших трудовых мигрантов в России начались разногласия, установились прохладные отношения к узбекам в Таджикистане и к таджикам в Узбекистане.

В этой связи 1 декабря 2011 года я опубликовал на сайте “Центразия” открытое письмо к двум президентам. Там, в том числе, были такие строки:

“Я лично за ту искреннюю дружбу между нашими народами и ради этого готов умолять Ислама Абдуганиевича и Эмомали Шариповича, низко склонив свою голову! Надеюсь, что они сделают все от них зависящее, чтобы забыть обиды и протянуть руки навстречу друг другу.

На самом деле, мы не вечны в этом мире, но народ и его дружба остаются вечными! “

По логике, после распада Союза, республики Центральной Азии должны были объединиться, но получилось обратное. И тому много причин, и сейчас не время их рассматривать. Для меня, узбекского публициста с таджикской национальностью, вопрос взаимоотношения двух наций является жизненно важным. Если укушу один палец, болит и второй.

Таджикистан по численности населения, бюджету, внутреннему валовому продукту примерно в четыре раза уступает нам. Основной доход: денежные переводы мигрантов, экспорт алюминия, сухофруктов, электроэнергии и другое, кроме всего прочего, основные транзитные пути проходят через нашу территорию. В свое время они покупали у нас газ и другие необходимые товары. Сегодня нам нужно еще раз вспомнить пословицу: ”Ўзингни эр билсанг, ўзгани шер бил” -«Считаешь себя храбрым, признай другого львом», и таджикскую: “Бародари - баробари” - «Братство – равенство».

От этой близости и дружбы есть и у нас своя выгода. Очень обнадеживающим прозвучало обещание президента Таджикистана, который заявил нам: “Мы не оставим вас без воды”.

По данным энергетиков республики, в настоящее время Таджикистан в сутки дает нам миллион квт электроэнергии. Началось строительство новых линий электропередачи. До конца года они планируют давать нам полутора миллиарда квт электроэнергии по низким ценам (2 цента).

Мы тоже начали давать природный газ по низким ценам.

Таджикистан и Кыргызстан вместе договорились с Афганистаном, Пакистаном и Индией построить высоковольтные линии электропередачи.

Они хотят реализовывать электроэнергию, производимую будущими Рогунской и Камбаратинской ГЭС вышеназванным странам. Первый агрегат Рогуна должен заработать в текущем году. Если мы получим от добрых соседей необходимый объем тока, может быть, не будет потребности в строительстве АЭС. Атомная электростанция всегда опасна: она заражает воду и воздух нуклеидами. Урановые отходы веками остаются источниками опасности.

Кроме того, договорились на верхней части реки Зарафшон совместно построить две электростанции на 400 мегаватт.

Чтобы реализовать все это и продолжить работу, нужна искренняя и устойчивая дружба.

Полистайте “Узбекскую национальную энциклопедию”. Там отмечается, что узбеки и таджики происходят от древних согдийцев, бактрийцев, ферганцев. Значит, мы одной крови.

Поэтому попытки некоторых до конца еще не сформированных представителей интеллигенции, с обеих сторон, по разделу истории и земли бесполезны и вредны.

Публикуется в сокращении