Основатель агентства Nextview Consalting Дилором Куватова рассказала о текущей ситуации на рекламном рынке страны, правилах выживания в период экономической турбулентности и о бизнесе, основанном на настоящей женской дружбе.

Первая скрипка

- Дилором, как родилась ваша компания?

- Как-то раз, много лет назад, мои друзья обратились ко мне за советом, к кому можно обратиться с заказом на проведение открытия крупного официального Центра Toyota в Таджикистане. Были у меня знакомства в этой сфере, потому что я тогда работала руководителем отдела маркетинга одного из крупных сотовых операторов страны. Я перечислила несколько хороших компаний, занимающихся проведением ивентов.

Через несколько дней на меня снова вышли представители Toyota в Таджикистане, потому что не смогли договориться с рекомендованными агентствами. В ходе разговора они предложили: «Может сама возьмешься», и я заручившись поддержкой подруги, а ныне еще и партнера по бизнесу Наргис Назаровой, согласилась.

Знаете, люблю я эти организаторские дела, с детства была первой скрипкой. За две недели с легкой руки профессиональных режиссеров мы подготовили и провели хороший ивент, после которого поступило еще несколько заказов.

Тогда мы задумались о том, чтобы официально зарегистрировать рекламное агентство полного цикла Nextview Consalting, предоставляющего услуги рекламы, маркетинга и консалтинга и событийный, концептуальный менеджмент, ставший нашим коньком. Концептуальность и внимание к каждой мелочи играет ключевую роль в нашей работе.

И пусть заказчику кажется эта деталька ненужной, но он и не должен её замечать, ведь есть мы. А мы-то уж знаем, что из маленькой, незначительной мелочи может родиться что-то глобальное.

- У истоков Nextview Consalting, насколько мы знаем, стояли три подруги. Не рискованно было открывать дело, основанное на дружбе? Бывалые бизнесмены говорят, что дружба, основанная на бизнесе, лучше, чем бизнес, основанный на дружбе.

- Все верно, компанию создавали Наргис Назарова, Зарина Максумова и я, мы близко знакомы уже 7 лет. Дружба нам совсем не мешает, а скорее наоборот. Многие в нас не верили, даже супруг Зарины. Он нам предрекал скорый крах. И, тем не менее, в конце октября нашему агентству исполнится 5 лет, и мы сохраняем гармоничные деловые и дружеские отношения.

фото из личного архива

Что такое ивенты и зачем они нужны

- Чем ивент менеджмент отличается от других сфер коммуникаций?

- Ивент менеджмент – это комплексная организация мероприятий, являющаяся частью событийного маркетинга. В наше время это одно из самых быстро развивающихся направлений в маркетинге.

Сегодня мало давать просто рекламу в газете и на ТВ, бизнесу нужны качественные мероприятия, вызывающие у потребителей положительные эмоции. Когда мы говорим о продукте – это одно, но когда мы даем его попробовать, потрогать, ощутить – это совсем другое. В этом плане событийный маркетинг как коммуникационный канал с потенциальной аудиторией превосходит другие виды рекламы.

- Изменился ли событийный маркетинг за последние годы?

- Начнем с того, что появился он у нас где-то с 2003 года. Интересно то, что многие компании проводили разного рода мероприятия, сами не подозревая, что следуют стратегии событийного маркетинга. Наглядным примером может стать ваша же медиа группа «Азия-Плюс» с мероприятиями «Суруди сол», «Навои дил», являющимися чуть ли не самыми крупными мероприятия того времени.

Одним словом, все работали на лояльность клиентов, но делалось это интуитивно, нечасто. Сейчас же рынок перенасыщен разного рода ивентами, так что люди, на мой взгляд, стали от них уставать.

Главным отличием сегодняшних ивентов от прежних заключается в использовании новых продвинутых технологий и инноваций. А технологии значат очень много: качественный звук, хороший свет, новые мониторы сильно влияют на восприятие, а значит, дают больший эффект. Также пошли в ход интерактивные шоу-программы.

Например, мы привозили на те, или иные мероприятия шоу «Lasermen» и «Color people». Так что проводимые нами ивенты не уступают тем, что проводят в России и некоторых других странах СНГ.

- Что считаете своим самым большим достижением в этой области?

- Наверное, JAM Forum - мероприятие для бизнесменов и специалистов всех уровней, ищущих новые знания в области маркетинга, рекламы, связей с общественностью и личностного роста. Это сейчас таких мероприятий хоть отбавляй, но на тот момент для нашего рынка он был в диковинку. В качестве спикеров мы привезли специалистов-лидеров рынка стран СНГ, которые своими реальными инсайтами смогли утолить жажду знаний участников ивента.

В кризис нужна хорошая реклама

- Как вы можете сейчас оценить ситуацию, которая происходит на рынке рекламы, маркетинга.

- Когда ударяет кризис, бизнесмены в первую очередь сокращают статью расходов, связанную с рекламой. А дальновидные бизнесмены, наоборот, эту статью усиливают. Так вот, первые без битвы отдают свои позиции на рынке.

Один мой хороший знакомый бизнесмен, как-то сказал: «Я делаю деньги во время кризиса, когда другие опускают руки». Я взяла эту мысль за основу своего дела и другим советую.

Обозначить свое присутствие на рынке на фоне финансового кризиса важно потому, что таким образом вы на подсознательном уровне даете понять потенциальным партнерам и клиентам, что у вас все хорошо и, соответственно, вам можно доверять, можно вести дела.

- Была ли у вас какая-то клиентская история, которая поменяла ваше отношение к бизнесу?

- Как-то раз у нас украли идею. К нам обратился клиент с заказом, мы разработали концепцию, подготовили детальную презентацию, посчитали бюджет – одним словом, выложили все карты на стол. Заказчик нас послушал, забрал все материалы и осуществил проект с третьими людьми.

Было очень обидно, потому что мы затратили много ресурсов, времени и сил, но история научила нас выдавать полную концепцию проекта только после того, как будут достигнуты договоренности. С новыми клиентами мы начали перестраховываться, хотя делать этого не хочется.

Еще у нас был судебный опыт. Выполнили мы свою работу, заказчику все понравилось, но оплачивать вторую половину от договоренной суммы ему не захотелось. Тогда мы подали в суд и выиграли его. И даже получили компенсацию за моральный ущерб. Этот случай научил нас обговаривать все до мелочей на этапе переговоров.

Другой Таджикистан

- Недавно Вы организовали крупный ивент на Памире. Расскажите о нём.

- С прошлого года мы сотрудничаем с компанией «Памир Энерджи». Всё началось с разработки концепции празднования 15-летия компании. Мы продумали целую программу, состоящую из серии событий, одним из которых стал первый семейный фестиваль "Неруи Хушбахти" ("Энергия Счастья").

В 2017 году мы провели его в Рушанском, Ишкашимском районах и городе Хороге. Это был настоящий праздник для детей и взрослых, насыщенная дневная программа с мастер - классами, спортивными состязаниями и конкурсами. Вечером все наслаждались живой музыкой: выступлением этно-коллектива "Эхё" и неподражаемым Нобоваром Чаноровым группы "Шамс".

Фестиваль прошел с большим успехом, поэтому руководство компании выступило с предложением сделать его традиционным ежегодным мероприятием. В этом году мы провели второй фестиваль, в Ванче и Шугнане (Богэвдара).

«Неруи Хушбахти» для нашей команды – не просто работа, это частичка нашего вклада, мы с удовольствием ездим на Памир и дарим Энергию Счастья!

Увидев, как умеют радоваться жизни люди, живущие в суровых природных условиях Памира, сам заряжаешься энергией счастья, получая огромное удовольствие от проделанной работы. А ещё это вдохновляет на новые ещё более грандиозные проекты, но об этом в другом рассказе, потому что у нас появляется возможность видеть другой Таджикистан, о котором мы не знали прежде. Даря энергию счастья, мы сами заряжаемся ей.

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