В Таджикистане в последние несколько месяцев продолжается дискуссия о проявлении мужского харрасмента по отношению к посторонним женщинам. И всё это время говорили только женщины: они обращались к властям с просьбой о помощи, обсуждали эту проблему в МВД, рассказывали свои личные истории, подавали в суд и даже выражали свой протест в искусстве.

Мужчины говорили об этой проблеме только в соцсетях, мы решили, чтобы они тоже высказали своё мнение в СМИ и спросили, в первую очередь своих коллег.

Шерали Каландаров, коммерческий директор ТРК «Азия Плюс»:

- Я наверно один из немногих людей, который ни разу не был свидетелем проявлений непристойного поведения молодых людей на улице. Или, может быть, не замечал этого, не обращал внимания. Тем не менее, когда я слышу рассказы своих коллег и знакомых, мне становится не по себе, потому что у меня есть мама, супруга, сестренки и племянницы. Я начинаю задумываться, ведь завтра и их кто-то может оскорбить.

Дочерей у меня пока нет, только сыновья. Старшему – 10 лет, и мои родители учителя по образованию, часто наставляют их, и делают насихат (назидание, - ред.), как говорят таджики. Они объясняют, как нужно вести себя в обществе, с противоположным полом. Детей нужно воспитывать с раннего возраста, иначе потом, в подростковом возрасте, может быть уже поздно.

А девушкам я лишь могу сказать, что всегда нужно одеваться уместно. Например, на базар «Корвон» в короткой юбке ехать не стоит, потому что ребята разные: кто-то может воспринять это как призыв к действиям. Я не считаю, что парни имеют право так поступать, и все же нужно учитывать, в каких реалиях мы живем.

Искандар Мирзоганиев, креативный директор медиа - группы «Азия Плюс»:

- В целом, думаю, девушки сами не против приставаний. Лет 5-6 назад у парней появилась фишка громко диктовать свой номер телефона мимо проходящим девушкам. Так вот я сам был свидетелем, как мой коллега сделал то же самое, и буквально через минуту пришла смс от той мимо проходящей девушки.

Спрос рождает предложение. Да и где не пристают к девушкам на улицах? Разве только в странах с радикальным режимом правления, где за это руку отрубают или что-то такое.

В то же самое время я понимаю, что не все девушки такие, и не таким приходится нелегко. Были случаи, когда я сам вступал в драку с чересчур наглыми ребятами, которые неуважительно посмотрели или задели мою супругу.

Тимур Тимерханов, журналист, молодёжный активист:

- Конечно, отношусь негативно, любое проявление так называемого стрит - харассмента должно не только порицаться общественностью, но и пресекаться органами власти.

Обсуждение этой проблемы в СМИ и соцсетях появилось благодаря активной позиции отдельных гражданок Таджикистана. Они, как и все мы, хотят жить в безопасном и гармоничном обществе. Одеваться так, как они хотят, гулять там, где им нравится и в то время, когда им удобно.

Безопасность на улице – это индикатор социального развития, уровня культуры населения. Соответственно те, кто позволяет себе грубость, тем более физическое домогательство, понижают этот самый уровень, их действия отражаются на суждениях обо всём обществе.

Спасибо всем - и женщинам, и мужчинам, которые не остаются в стороне от этой проблемы, высказываются по этому поводу, и не проходят мимо в реальных ситуациях.

Социальная реклама против сексуальных домогательств на Гаити

Фарход Холматов, коммерческий директор медиа-группы «Азия Плюс»:

- Культура ухаживаний за девушкой в наше время оставляет желать лучшего. Раньше молодые люди придумывали что-то необычное, пытались удивить девушку, то сейчас чёрти что происходит. И я понимаю, откуда ветер дует.

Заглянем в социальные сети. Девушки – не все, но многие, общаются с парнями на таком жаргоне, что слух режет. Вот опубликовала она фотографию, и комментарии хороших, воспитанных парней игнорируют, но на комментарии из разряда «Ту чокади? Гизалаи», обязательно отреагирует.

То же самое происходит в барах, клубах. Девушкам нравятся плохие парни. И когда такие девушки позволяют с собой себя вести подобным образом, парни путаются, и не знают, с кем допустимо себя так вести, а с кем нет.

Я часто вижу, как молоденькие ребята свистят вдогонку девушке, кидают недвусмысленные фразочки, но обычно не вмешиваюсь, потому что вижу безобидность ситуации. Но если увижу, что девушке угрожает опасность, обязательно заступлюсь.

Фарход Джураев, сотрудник международной организации:

- Ещё до того, как в СМИ поднялась шумиха по поводу харрасмента, очень часто был свидетелем приставаний к девушкам в Душанбе. Всегда старался обезопасить своих родных от таких унижений, но теперь понимаю, что не могу полностью их защитить и скорее всего, моя жена и сестра просто не рассказывают мне о том, с чем им приходится сталкиваться на улицах Душанбе. Меня эта мысль выводит из себя.

Я очень надеюсь, что новое, прогрессивное руководство столицы сможет решить этот вопрос вместе с милицией, потому что на самом деле это очень стыдное явление для страны, в которой большинство населения считает себя мусульманами.

Амонулло Хайруллоев, редактор ТРК «Азия Плюс»:

- Для меня в этом вопросе всё предельно ясно. Оскорблять женщин, высказывать в их адрес непристойные предложения – нельзя, это плохо. Говорить комплименты, красиво и благородно ухаживать – приемлемо, это хорошо!

Поведение подростков ещё можно как то понять - переходный возраст, отсутствие опыта общения с противоположным полом, желание заявить о себе. Нет положительных примеров, где и кто их герои? Где современные фильмы и книги, в которых на понятном, доступном для тинэйджеров языке объясняются правила поведения в социуме, правила общения с девочками?

Зато отрицательных героев хватает в реальной жизни. На днях подросток заступился за свою сестрёнку, которую грязно обозвал соседский мальчуган. Её брат дал подзатыльник обидчику. Тот побежал домой жаловаться маме, и через 2 минуты весь двор услышал отборнейший, колоритный мат с восточным оттенком, в котором особое внимание было уделено всем прародителям по женской линии того, кто обидел её сына. В это время во дворе 15-20 подростков играли в футбол. Было понятно, что словарный запас они пополнили на всю оставшуюся жизнь.

Аваз Юлдашев, корреспондент медиа-группа «Азия Плюс»:

- В годы моей молодости, которые пришлись на начало 80-х, как и сегодня в Душанбе - молодые парни на улицах пытались различными способами познакомиться с девушками.

Отличие в том, что в те годы парни для знакомства с девушками на улице старались быть романтичными, никогда не грубили. В те годы в Душанбе вообще не было слышно сквернословия.

Многие парни для знакомства с девушками учили поэзию, мои сверстники, как минимум знали 5-6 стихотворений таджикских поэтов о любви. Если всё-таки парни настойчиво приставали к девушкам в городе, то всегда находились мужчины, которые могли заступиться.

В те годы шрамы, полученные в драке за честь девушки, были предметом гордости для любого молодого человека.

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