АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 1 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

- В Таджикистане стартует осенний призыв в армию.

- С 1 октября в Бангладеш стартует международный турнир по футболу, в котором примет участие сборная Таджикистана.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 1 ОКТЯБРЯ

День пожилых людей.

Международный день музыки.

1937 - Совнарком Таджикской ССР принял Постановление об открытии в Душанбе балетно-музыкальной школы.

1960 - Открылась Ленинабадская (ныне Худжандская) мебельная фабрика.

2005 - 201-я российская мотострелковая дивизия в Таджикистане получила статус военной базы.

2009 - В Таджикистане вступил в силу запрет на ввоз на территорию РТ ламп накаливания.

2013 - Эмомали Рахмон открыл тоннель под перевалом Чормагзак, расположенный на автотрассе Душанбе – Вахдат – Куляб.

2013 - Парламент Таджикистана ратифицировал соглашение по 201-й военной базе.

2017 - В Таджикистане подорожала электроэнергия.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 1 ОКТЯБРЯ

1937 – Родился Народный писатель Таджикистана Юсуф Акобиров.

1939 – Родился доктор философских наук, профессор, член-корреспондент Академии наук РТ Акбар Турсун.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 1 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 25-30 тепла, в горах ночью 3-8 тепла, днем 15-20 тепла.

По Хатлонской области – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 28-33 тепла, в предгорьях ночью 8-13 тепла, днем 23-28 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 6-11 тепла, днем 23-28 тепла, по ВГБАО ночью -4+1, днем 9-14 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах слабый дождь. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 27-32 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 22-27 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 28-30 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 15-20 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 27-29 тепла.

По городу Бохтар – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 29-31 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 23-25 тепла.