Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж покинул пост главного редактора проекта, потому что у него нет интернета. Новым главным редактором станет исландский журналист Кристинн Храфнссон, который с 2010 по 2016 год был пресс-секретарем WikiLeaks. Сам Ассанж останется в должности издателя, сообщает Медуза.

В WikiLeaks сообщили, что на протяжении последнего полугода у Ассанжа, продолжающего находиться в посольстве Эквадора, нет доступа в сеть. Его общение с миром ограничено визитами адвокатов. В WikiLeaks прямо обвинили власти Эквадора в цензуре и нарушении конституции страны, которая гарантирует право на доступ к информации и средствам связи.

Президент Эквадора Ленин Морено подтвердил, что власти страны запретили Ассанжу доступ в интернет. Он прямо связал это с деятельностью активиста — в частности, с публикацией переписки Демократической партии США в 2016 году. По словам Морено, если Ассанж даст обещание не влезать в политику «дружественных стран, таких как Испания или Соединенные Штаты», тогда власти Эквадора «без проблем» вернут ему доступ в интернет.

Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года — сначала он скрывался там от выдачи Швеции, где его обвиняли в изнасиловании. Сейчас срок давности по тому обвинению истек, однако основателю WikiLeaks все равно грозит судебное преследование — на этот раз в самой Великобритании за неисполнение требования суда.

После того, как вместо социалиста Рафаэля Корреа в 2017 года на пост президента Эквадора пришел центрист Морено, страна взяла курс на более близкие отношения с западными странами. В связи с этим руководство Эквадора все чаще стало называть ситуацию с Ассанжем «проблемой». Власти страны в последнее время неоднократно подчеркивали, что рано или поздно основателю WikiLeaks придется покинуть посольство.

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