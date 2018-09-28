Трагическое происшествие произошло в центральной больнице города Истаравшан: во время родов умерла 36-летняя Санавбар Сатторова, жительница села Джавкандак. Врачи не смогли спасти и ее ребенка.

УМВД Согдской области Таджикистана сообщает, что ЧП произошло 27 сентября. "Сатторова погибла внезапно вместе со своим ребенком, которого врачи также не смогли спасти", - отмечается в сообщении.

Сейчас выясняются причины смерти матери и ребенка.



Материнская и детская смертность в Таджикистане остается все еще очень высокой. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в Таджикистане на каждые 100 тысяч рождений приходится в среднем 65 случаев материнской смертности и 43 случая смертности среди детей в возрасте до 5 лет.

Между тем, выступая 1 сентября на встрече с работниками сферы здравоохранения, президент Эмомали Рахмон отметил, что в настоящее время уровень смертности матери и ребёнка в Таджикистане снизился.

"Согласно статистике, смертность матерей составляет 24,1 человек на 100 000 живородящих и смертность детей — 21 человек на 1000 живородящих. Но даже эти показатели обязывают нас принять неотложные меры по устранению имеющихся недостатков", - подчеркнул тогда президент.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus