В резиденции правительства Таджикистана сегодня состоялось заседание Совета глав государств СНГ: сначала президенты поговорили в узком формате, затем - с участием делегаций. Приехавшие на саммит лидеры стран Содружества начинают покидать таджикскую столицу. Кроме Лукашенко - он останется в гостях у Эмомали Рахмона еще на день, и завтра посетит ТАЛКО.

Главы государств СНГ в ходе заседания в узком составе обменялись мнениями по актуальным вопросам Содружества. Они поблагодарили таджикскую сторону за эффективное председательство в СНГ в нынешнем году и пожелали успехов Туркменистану, которому эта миссия предстоит в 2019 году, сообщается на сайте Исполкома СНГ.

На саммит глав государств СНГ собрались президенты России Владимир Путин, Беларуси Александр Лукашенко, Казахстана Нурсултан Назарбаев, Азербайджана Ильхам Алиев, Молдовы Игорь Додон, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, Таджикистана Эмомали Рахмон и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Туркменский лидер не прилетел - его заменил вице-премьер Пурли Агамурадов.

Фото пресс-службы президента Таджикистана 1 /33

На расширенном заседании лидеры стран СНГ рассмотрели документы, регламентирующие политическое взаимодействие, дальнейшее развитие сотрудничества в гуманитарной области, в сфере обеспечения безопасности, а также ряд проектов, направленных на совершенствование правового и организационно-кадрового обеспечения деятельности СНГ.

Было подписано Заявление глав государств по случаю 70-летия со дня принятия Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года. В заявлении подчеркивается необходимость развития конструктивного, равноправного и уважительного диалога, отказа от практики двойных стандартов и использования прав человека в качестве предлога для вмешательства во внутренние дела суверенных государств, сообщает пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.

На заседании утвержден План основных мероприятий по подготовке и празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Им предусмотрено проведение около 70 масштабных организационных и практических мероприятий, посвященных знаменательным событиям и памятным датам войны.

Президенты согласились с предложением России об учреждении и изготовлении единой юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» для награждения ветеранов государств – участников СНГ.

Был также одобрен ряд документов в сфере обеспечения безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам. Наиболее важным из них является Межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью на 2019–2023 годы, включающая в себя мероприятия по противодействию трансграничной преступности во всех формах ее проявления.

В программе предусмотрены меры борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, торговлей людьми и незаконной миграцией.

Другим значимым проектом в этой сфере является Соглашение о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий.

Соглашение развивает правовые и организационные основы сотрудничества правоохранительных органов сторон в борьбе с преступлениями в этой сфере. В нем представлен детальный понятийный аппарат и значительно расширен перечень умышленных уголовно наказуемых деяний в сфере информационных технологий.

Документ закрепляет различные формы сотрудничества, включая обмен информацией, исполнение запросов об оказании содействия в получении информации, планирование и проведение скоординированных мероприятий и операций по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений в сфере информационных технологий и др.

По инициативе Кыргызстана были подписаны два заявления: о Всемирных играх кочевников и в связи с 90-летием Чингиза Айтматова.

Россия дополнительно внесла в провестку проект Конвенции о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях и он был одобрен президентами СНГ.

А сейчас видео с вечерней прогулки, которую организовал 27 сентября Эмомали Рахмон для своих гостей.

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