ЕС осуществляет свои проекты в Таджикистане также совместно с другими международными институтами через неправительственные организации. Например, финансирует несколько тематических линий по развитию сельских регионов, по продовольственной безопасности, борьбе с бедностью, развитию сельскохозяйственного сектора.

Одним из таких важных проектов по устойчивому развитию сельской местности, является проект «Улучшение жизнедеятельности и продовольственной безопасности путем устойчивого управления природными ресурсами», который реализуется в долине реки Зарафшон, Горной Матче и верхней части района Айни со стороны Программы поддержки и развития обществ горных регионов (MSDSP) Фонда Ага Хана , Агентства по техническому сотрудничеству и развитию (ACTED) и неправительственной организацией CAMP Кухистон.

Проект стартовал в июне 2016 года, и будет охватывать 5 лет. Бюджет проекта в общем составляет 6 млн. 250 тыс. евро, из которых 5 млн. евро выделены Европейским Союзом.

Как отмечают сотрудники проекта, в задачи проекта входит способствовать снижению уровня бедности путем улучшения жизнедеятельности населения сельских регионов, внося вклад в обеспечение продовольственной безопасности через улучшение доступности к продуктам питания.

Цель проекта – это повышение уровня доступности, предоставления, использования воды и природных ресурсов в целях обеспечения стабильности в верхних водоразделах долины реки Зарафшон.

Для успешней реализации проекта каждая из исполнительских организаций должны осуществить стоящие перед ней задачи. Например, Программа поддержки и развития обществ горных регионов (MSDSP), в рамках проекта должна улучшить доступ населения к питьевой воде и санитарии, а также оказать поддержку фермерским группам местных сообществ на уровне целевых водоразделов.

ACTED социально мобилизует целевые сообщества на рациональное использование и управление природными ресурсами на уровне водоразделов. А CAMP Кухистон в рамках проекта работает по распространению информации, повышению осведомленности о целях проекта на уровне местных сообществ.

В итоге реализации проекта необходимо достичь 4 основных результата:

- Через активное участие населения в управлении водными и природными ресурсами усиление устойчивой переработки биомассы и контроля эрозии почвы.

Для достижения этого результата проводится информационно-разъяснительная работа среди населения о комплексном управлении водными ресурсами, а также о целях и результатах проекта. На основе анализа и оценки и картографирования водосборных бассейнов, разработаны и реализуются планы действий по управлению водосборными бассейнами (физические и биологические меры по улучшению состояния природных ресурсов). Местные органы самоуправления и руководители местных органов власти активно вовлечены в процесс проведения анализа и управления природными ресурсами (пастбища, леса, вода, земля) с помощью эффективного управления водоразделами.

- При помощи улучшенного коллективного управления обеспечение доступа к чистой питьевой воде и санитарии

Для достижения этого результата выбраны определенные общины, которые особо нуждаются в установке систем питьевого водоснабжения и санитарии, и также оказывается поддержка комитетам водопользователей, ассоциациям водопользователей и местным органам власти в совместном строительстве систем питьевого водоснабжения и создании системы оплаты, а также процедур эксплуатации и обслуживания. Также в рамках проекта создаются сети общественных пропагандистов здоровья из членов сообщества с активным участием женщин (40%) и работников здравоохранения, с наращиванием их потенциала для проведения общественных кампаний по укреплению здоровья. Одновременно в целевых сообществах с целью улучшения ситуации с гигиеной и санитарией строятся общественные и частные туалеты, и оказывается содействие по утилизации мусора.

Результатом №3 должно стать повышение энергоэффективности за счет внедрения эффективных и возобновляемых источников энергии.

В этих целях разработаны «дорожные карты» по восстановлению лесопосадок, а также при активном участии общин внедряются и используются энергоэффективные технологии.

И последний 4-й результат – это внедрение новых агротехнологий, ориентированных на изменение климата. Для достижения этого результата на местах создаются и обучаются сельскохозяйственные группы производителей, которые учатся налаживать связь с ведущими фирмами в стране и за рубежом, чтобы расширить доступ к поставкам и рынкам. Также повышается потенциал фермеров-животноводов и ветеринаров, они оснащаются современным оборудованием, чтобы население получило доступ к ветеринарным услугам. В рамках реализации проекта предусмотрено также использование инновационных технологий для улучшения сельскохозяйственного производства и защиты окружающей среды.

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