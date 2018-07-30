Четверо туристов из семи, которые путешествовали по Таджикистану на велоипедах, погибли в результате наезда на них неизвестного на автомобиле. Для розыска и поимки водителя создана специальная бригада.

"29 июля в 15:30 дня неизвестный следствию водитель на автомашине совершил наезд на иностранных граждан-велосипедистов на территории джамоата Себистон Дангаринского района Хатлонской области и скрылся с места происшествия", - сообщает МВД РТ.

По данным МВД, впоследствии 3 туриста погибли на месте происшествия, еще один скончался в больнице Дангаринского района. Еще троим иностранцам, которые получили легкие телесные повреждения, была оказана медицинская помощь и морально-психологическая поддержка.

«По поручению главы государства Эмомали Рахмона все подразделения силовых структур были мобилизованы по задержанию преступника.На месте происшест вия рабочая группа из состава Генеральной прокуратуры, министерства внутренних дел, ГКНБ создали специальную бригаду, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по раскрытию преступления»,- сообщает МВД РТ.

Поданным министерства, первая предполагаемая версия - дорожно-транспортное происшествие.

«Но также обрабатываются и другие версии», - сообщает МВД.

Откуда были туристы и куда направлялись - не сообщается.