Natan Миров - звезда лейбла Black Star выступит сегодня вечером на площадке душанбинского аквапарка «Дельфин». Это будет open-air с презентацией и дегустацией нового крутого напитка от «Оби зулол/RC-cola» - «Mighty Rain». Организаторами вечеринки выступают отечественный производитель «Оби зулол» и первое столичное радио «Азия-Плюс».
Компания «Оби зулол/RC-cola» и Радио «Азия-Плюс» приглашают всех на свою сегодняшнюю вечеринку «Green & Black party». Самая яркая вечеринка этого лета начнется в 17 часов в аквапарке «Дельфин».
Здесь вас ждет грандиозный open-air с презентацией и дегустацией нового продукта «Mighty Rain» от «Оби зулол/RC-cola» и великолепная шоу-программа с розыгрышем призов.
Специальный гость – звезда лейбла Black Star, автор суперхита «Слышь, ты че такая дерзкая Ааа?» - Natan!
Партнёрами мероприятия выступают: компания «Нурабис», Отель Хилтон, охранное агентство «Ред лайн».
Раскалился на танцполе? Нырни в бассейн!
Начинаем зажигать 28 июля в 17:00 в аквапарке «Дельфин».
Стоимость билета: 250 сомони (18+). При заказе более 4 билетов стоимость 200 сомони. Билеты доступны в кассе аквапарка.
Вы еще успеваете на нашу грандиозную вечеринку! Справки по телефонам: 93 505-33-38; 93 888-99-55.
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Гость4 часа назад
Нет, спасибо. За 500 сом. (2 билета) мы себе и поприятнее развлечение найдём. ))