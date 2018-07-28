Natan Миров - звезда лейбла Black Star выступит сегодня вечером на площадке душанбинского аквапарка «Дельфин». Это будет open-air с презентацией и дегустацией нового крутого напитка от «Оби зулол/RC-cola» - «Mighty Rain». Организаторами вечеринки выступают отечественный производитель «Оби зулол» и первое столичное радио «Азия-Плюс».

Компания «Оби зулол/RC-cola» и Радио «Азия-Плюс» приглашают всех на свою сегодняшнюю вечеринку «Green & Black party». Самая яркая вечеринка этого лета начнется в 17 часов в аквапарке «Дельфин».

Здесь вас ждет грандиозный open-air с презентацией и дегустацией нового продукта «Mighty Rain» от «Оби зулол/RC-cola» и великолепная шоу-программа с розыгрышем призов.

Специальный гость – звезда лейбла Black Star, автор суперхита «Слышь, ты че такая дерзкая Ааа?» - Natan!

Партнёрами мероприятия выступают: компания «Нурабис», Отель Хилтон, охранное агентство «Ред лайн».

Раскалился на танцполе? Нырни в бассейн!

Начинаем зажигать 28 июля в 17:00 в аквапарке «Дельфин».

Стоимость билета: 250 сомони (18+). При заказе более 4 билетов стоимость 200 сомони. Билеты доступны в кассе аквапарка.

Вы еще успеваете на нашу грандиозную вечеринку! Справки по телефонам: 93 505-33-38; 93 888-99-55.