Суд в Ереване арестовал бывшего президента Армении Роберта Кочаряна по делу о разгоне акций протеста в 2008 году. Согласно принятой в Армении процедуре, суд по ходатайству следствия принимает решение о двухмесячном аресте, пишет «Коммерсант».

Бывшего президента Армении (1998–2008 годы) обвиняют по ст. 300.1 Уголовного кодекса страны (свержение конституционного строя). Речь идет о разгоне акций протеста против результатов президентских выборов, который проходили в центре Еревана в марте 2008 года. Демонстрации проводила оппозиция во главе с первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном, который проиграл на выборах Сержу Саргсяну. В беспорядках и столкновениях митингующих с полицией погибли десять человек, около 200 получили ранения.

Обвинение в свержении конституционного строя также предъявлены генсеку Организации договора о коллективной безопасности Юрию Хачатурову. Следствие добивается и его ареста.

Судебное преследование Роберта Кочаряна и Юрия Хачатурова может стать прецедентом, отмечает «Коммерсант». Хачатуров обладает дипломатическим паспортом. А в Соглашении о правовом статусе ОДКБ указано, что генсек — это международный служащий, пользующийся «привилегиями и иммунитетами в объеме, предусмотренном Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года» (в ней записано понятие дипломатического иммунитета).

По данным «РИА Новости», иммунитета Хачатурова может лишить только совет организации, а он «не собрался, и никакого легитимного решения по этому поводу нет». Между тем, в соглашении о правовом статусе ОДКБ содержится оговорка: иммунитет действует, если генсек «не является гражданином государства пребывания». Юрий Хачатуров же гражданин Армении.