Эта женщина начала свой бизнес в тяжелые годы гражданской войны с самого малого. Сегодня она успешный предприниматель, которая в состоянии угостить своими тортами весь район. Очередная гостья «АП» - полуфиналист конкурса «Женщина-Предприниматель года – Фарах-2018», руководитель Учебного центра по кондитерскому мастерству из Вахшского района Хатлонской области Инобат Раджабова.

- Апаи Инобат, вы – профессиональный кондитер? Как и с чего Вы начали свое дело?

- Я начала печь с 16 лет, когда в 1980 году отец привел меня в кондитерскую нашего района, которая относилась к «Таджикпотребсоюзу» . Мне повезло: заведующая цехом, которая приехала из Грузии, научила меня всем кондитерским премудростям. «Дочка, возьми ручку и блокнот, записывай. Когда-нибудь тебе это очень пригодиться», - сказала эта добрая женщина и была права. Многие годы я проработала в этом цехе, потом вышла замуж, родила детей. В 1992 году, когда в Таджикистане началась братоубийственная война и я потеряла мужа, оставшись одна с четырьмя малолетними детьми, я не знала, как жить дальше. Государственные предприятия, в том числе, кондитерская, в которой я раньше работала, к тому времени уже не функционировали, оборудование растащили, сотрудники уехали. Чтобы заработать на кусок хлеба, я решила приготовить торт из подручных средств. До сих пор помню, что из всех ингредиентов у меня на руках было всего 2 килограмма муки, 20 яиц и 800 граммов сливочного масла. В старенькой маленькой духовке я испекла торт, разделила его на 16 кусков и продала поштучно на рынке. На свою первую выручку я смогла купить всего три лепешки и счастливая вернулась домой…

- Как вы приобрели клиентов?

- Несмотря на все трудности войны, жизнь продолжалась. Люди, которые знали меня как кондитера, приходили ко мне домой, просили украсить свадьбу или другие торжества своей кондитерской продукцией. Я не знала, что делать, потому что для того, чтобы приготовить красивый праздничный торт необходимы не только умение, но и некоторое оборудование и ингредиенты. Я пошла к своим братьям, попросила у них денег. Больше всего мне был необходим миксер, но в то время в магазинах его не продавали. Я пошла к знакомой предпринимательнице, которая часто ездила заграницу и попросила привезти мне миксер. Таким образом, начиная с 1994 года я стала изготавливать кондитерские изделия у себя дома, соорудив уголок двора под кондитерскую.

- Какие цели стояли перед вами в то время?

- С самого первого дня, когда я осталась одна с маленькими детьми на руках, я поставила перед собой цель, во что бы то ни стало, поставить детей на ноги, дать им достойное образование, чтобы они никогда не чувствовали себя ущемленными из-за потери отца. Умение и труд помогли мне не опускаться на колени перед имущими, не просить милостыню, а действовать. Оценивая мои старательность и усердия, хукумат района пошел навстречу – подарил однокомнатную квартиру. Я взяла себе учеников и стала учить кондитерскому мастерству. В настоящее время все они мастера своего дела, и я радуюсь их успехам.

- Значит, рецепт вашего успеха в трудолюбии?

- Конечно. Если даже ты успешный предприниматель, но остановился на достигнутом, у тебя нет определенного бизнес-плана и ты не думаешь о своем будущем, то грош цена всем твоим начинаниям. Бизнес, как и цветок, нужно постоянно поливать, подпитывать, поддерживать, имея определенную стратегию.

- Есть что-то такое, тяжелее чем бизнес?

- Прежде всего, это воспитание детей. Для меня это было главным приоритетом в жизни. И для этих целей я затеяла свой бизнес. Ведь я хотела не только прокормить свою семью, но и дать им достойное воспитание и образование. Хотя соблазнов было много. Когда началась трудовая миграция в Россию, были те, кто говорил мне: «Инобат, у тебя золотые руки, ты все можешь и не пропадешь в миграции. Поехали в Россию, через год ты вернешься с большими деньгами». Но я думала о своих детях, о том, как они будут здесь, без меня? Был момент в моей жизни, когда я устроила их в школу-интернат для детей-сирот и из малообеспеченных семей, но и там я всегда заботилась о своих детях, дополнительно нанимала преподавателей, чтобы занимались их образованием. Я шила одежду, курпачи, брала заказы и пекла торты, в общем, зарабатывала как только могла, лишь бы дети выросли в достатке. Все это далось мне намного тяжелее, чем сам бизнес.

- Есть ли у вас мечта, которая еще не осуществилась?

- Сегодня я мечтаю, чтобы моя семья - дети, невестки, внуки были здоровы, чтобы жили дружно и счастливо. Что касается работы, то хочу расширить свой бизнес, чтобы у меня появилась возможность обучать кондитерству женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, как когда-то и я. Это что-то типа социального проекта. Несколько лет назад, с помощью Национальной ассоциации деловых женщин Таджикистана мы обучили несколько девушек из уязвимых групп населения в Курган-Тюбе (нынешний Бохтар). Теперь хочу создать что-то подобное в своем районе, ведь желающих обучаться очень много.

- Значит, вы сотрудничаете с НАДЖТ?

- Я очень благодарна этой организации, которая оказывает женщинам-предпринимателям большую поддержку. Благодаря этой организации, я участвовала на семинарах, ездила в Худжанд, где ознакомилась с предпринимательской деятельностью худжандских женщин. Отмечу, что эта поездка была для меня очень полезной, так как я получила большой заряд энергии и сразу же по возвращению, решила открыть учебный центр по кондитерскому мастерству. Я выкупила помещение магазина, когда-то принадлежащее кондитерской, где я работала в советское время, оборудовала его заново. Здесь мы проводим обучение всех желающих кондитерскому делу. А в другой части помещения мы открыли фирменный магазин, где реализуем готовую продукцию по доступным ценам.

- Апаи Инобат, вы первый раз участвуете в подобном конкурсе?

- Нет, до этого, два года назад я была участницей конкурса «Фарах-2016», прошла два этапа, но мне не повезло. На этот раз решила снова попробовать свои силы. Знаете, этот конкурс очень помог мне навести порядок в моей документации. Ведь, успех компании зависит от многих компонентов, в том числе от правильной работы с документацией и отчетностью. Благодаря конкурсу, я поняла свою уязвимость и на этот раз изучила все вопросы по ведению отчетности, в том числе, налоговой, санитарной и других служб, которые проверяют тип деятельности, которой я занимаюсь. Второй важный момент – это партнерство с государством. Раньше я работала как индивидуальный предприниматель, открыв кондитерскую в уголке своего дома. Я зарабатывала для себя и от меня государству не было особого проку. Теперь у меня есть учебный центр, в котором я обучаю других, помогая при этом, государству, в подготовке профессиональных кадров и обеспечивая их работой. В общем, это государственно-частное партнерство.

- Вокруг столько безработных молодых девушек, у которых нет никаких навыков, но они хотят научиться работать и зарабатывать. Что вы им посоветуете?

- Прежде всего, каждый должен перед собой поставить реальные цели и задачи, которые он должен выполнить. Не надо боятся учиться новому. Если не знаете, вам помогут. Многие хотят начать предпринимательство, но боятся налогообложения. Наш уважаемый президент освободил от налогов индивидуальных предпринимателей, которые занимаются надомным трудом и ремесленничеством. Это все говорит о заботе государства. И даже если вы начинающий предприниматель, надо не бояться проверок. Надо начинать свою работу с изучения законов. Те женщины и девушки, которые живут в нашем районе могут готовить у себя дома, а мы поможем им с реализацией в нашем магазине. Дерзайте, ведь недаром в народе говорят: «Дорогу осилит идущий!».

Партнерами НАДЖТ в проведении конкурса являются Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом РТ, Комитет по делам женщин и семьи при Правительстве РТ, USAID, МДО «Имон Интернешнл», АБР, IT-компания «Дурандеш», газета «Бочу хироч», «Колинхои Кайрокум», радио «Шахри ман», радио «Пайванд». Генеральным организационным партнером выступает компания Tcell. Генеральный информационный партнер - медиагруппа «Азия-Плюс».

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