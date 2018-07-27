Зверское убийство 5-летней таджикской девочки в Подмосковье не просто потрясло, оно разрушило малейшую надежду на то, что ребенок может быть хоть где-то в безопасности. Ни во дворе, ни в собственном доме, ни в школе, нигде ребенок не может быть в безопасности, даже в течение пяти минут.

Сейчас мне хочется обнять своих дочерей и просто оказаться с ними на необитаемом острове, где не будет людей, потерявших человеческий облик, где не будет ни мужчин, которые в толпе пытаются облапать малолетнюю девочку, ни женщин, которые воспитали этих мужчин-недочеловеков.

Но это просто невозможно. Невозможно спрятать ребенка, оградить его от всего.

Чудовище, которое совершило зверство, бродило рядом, не первый год подглядывало за девочками во дворе, не раз делало попытки заманить их, демонстрировало им свои гениталии, но никто не смог предотвратить это преступление, а точнее не захотел.

Мне сложно сейчас сравнивать ситуацию с надругательством над детьми и женщинами в России и Таджикистане. Просто потому, что в Таджикистане этих данных нет. У нас в обществе не принято говорить о домогательствах со стороны мужчин, потому что тебя саму сделают виноватой, не так была одета, не так себя вела, дала повод. У нас не пишут заявления об изнасиловании, потому что опять будешь сама виновата, и даже если члены семьи об этом знают, они всячески стараются скрыть свою беду дома вместе с поруганной честью девушки. А если напишешь заявление, ты пройдешь все круги ада и унижения во время следствия. Это не пустословие, одна моя знакомая прошла этот путь от начала и до конца, но выстояла, вытерпела сальные взгляды следователей, которые по нескольку раз просили рассказать о случившемся в мельчайших подробностях, вытерпела очную ставку с насильником под такими же взглядами «оперов». Думаете, она рассказала кому-то об этом в своей семье? Нет, она проходила все это в одиночку.

Поэтому мне страшно. Страшно от отношения людей к этой проблеме.

Мне страшно, когда я вижу комментарии мужчин, которые пишут, что ничего с тобой не случится, если ты оденешься скромнее. Мне страшно, когда я вижу, что на нашем сайте на вопрос - «Как вы реагируете, если на улице оскорбляют женщину?» 17 процентов отвечают, что пройдут мимо, а больше 30 процентов - что никогда не видели, как обижают женщин в Таджикистане. Но еще страшнее, когда женщины-матери говорят о том, что повод для домогательств дают сами девушки.

Расскажите об этом родителям пятилетней Хувайды…

И если женщина или девушка еще хоть как-то сможет дать отпор отморозку, то ребенок - нет. Только мы можем ему помочь, он не будет нам говорить, что какой-то дяденька сделал ему больно, пощупал его, но он будет искать у нас защиту. А что мы ему сможем дать, если сами молчим и закрываем на всё глаза.

Я до последнего времени со своей 11-летней дочерью об этом не говорила, я просто старалась ее огородить от мужчин и подростков в толпе, в общественном транспорте. Но набралась смелости и рассказала, как это бывает, попросила ее в любой ситуации говорить все мне, при любом намеке на домогательства. Младшей дочери пять, думаю пора начинать говорить и с ней об этом.