Азам Ахруллаев – создатель бренда обуви и аксессуаров «Azam» рассказывает о том, как в 20 лет в Таджикистане начать строить бизнес без капитала, а потом обеспечить работой себя и еще 40 человек.

Меня охватывает чувство гордости за то, что я лично знакома с создателем собственной торговой марки обуви Azam Азамом Ахруллоевым – нашим бывшим коллегой-журналистом «Азии-Плюс», который занимается сейчас крутым делом – пошивом кожаной обуви хэнд-мэйд. Я хочу и вас познакомить с этим молодым человеком, глаза которого горят от любви к собственному делу.

Азама можно представить как молодого индивидуального предпринимателя или свободного художника своего маленького, но очень интересного бизнеса. Он создает качественную кожаную обувь и аксессуары по сравнительно доступным ценам, а в будущем мечтает создать «умную» обувь, способную заряжать гаджеты.

Все началось с журналистского расследования и пары «оксфордов»

- Азам, я знаю, что шить обувь ты научился в интернете. Тут некоторые пуговицу пришить не могут, а ты прямо с первого видео урока научился обувь делать?

- К тому времени, как мне пришла идея заняться пошивом обуви, я несколько месяцев работал в редакции газеты «Азия плюс». Работа журналиста интересная, но зарплаты небольшие, вот и пришлось задуматься о том, чтобы начать свой бизнес. Случайно в интернете наткнулся на видео сюжет о производстве обуви. Это была любовь с первого взгляда. Я ночь не спал – нет, много ночей не спал, все думал. А потом решил начать.

А начал я с проведения журналистского расследования о том, как обстоят в стране дела с производством обуви, по результатам которого решил, что могу попасть на эту не сильно освоенную нишу и создать успешное дело.

Фото Asia-Plus

Тогда я заказал кожу, колодки и необходимые инструменты и дома соорудил первую пару обуви, которая, кстати, стоит в нашем импровизированном мини-музее при мастерской. На все про все у меня ушла неделя. Пара обуви получилась неплохая, но я понял, что так дело не пойдет – один я не справлюсь. Поэтому я договорился с мастерами, которые занимались производством обуви, но на кустарном уровне или использовали некачественные расходники при производстве. Эта обувь мало чем отличалась от той самой китайской обуви из кожзама, которой хватает на пару недель. В общем, заказал я им пару кожаных «оксфордов», через неделю получил их на руки и подумал: «Это вещь!».

- Не боялся, что вложишься, а дело не пойдет, и умрешь с голоду?

- Не боялся, потому что почти ничем не рисковал, так как начинал с малого. Я получил свою зарплату в «АП» и заказал одну (всего одну!) пару оксфордов, которую быстро продал своему же коллеге – журналисту Авазу Юлдашеву. Кстати, он носит их до сих пор. К полученной выручке я немного добавил и снова пустил на производство, но уже двух пар туфель. Если бы я и прогорел, то не на много - максимум на 250 сомони. Такую потерю я готов был пережить. До сих пор работаю по тому же принципу: делаю новую модель, и если она хорошо продается, выпускаю партию на всю линейку размеров. Из-за этого мы движемся медленно, но верно. Сегодня, спустя почти два с половиной года, у нас работает четыре мастерских – одна в Душанбе и три в Худжанде, в которых трудятся сорок человек. В день мы можем производить до 100 пар обуви.

Фото Asia-Plus

- А сколько продаете в день?

- Конечно, я не могу этого сказать. Ты прямо хочешь узнать все мои секреты!

- Хорошо, расскажи о своей роли в производстве обуви бренда Azam?

- Я задействован во всех этапах производства – выбираю модель, конструирую, работаю непосредственно в производстве, занимаюсь маркетингом, SMM и распространением. Я живу этим делом и дико выматываюсь, но ничего. Мой доход зависит от количества и качества обретенных мною навыков. Не выматываться – один из навыков.

Бывают, конечно, срывы. Был недавно случай, когда я весь день как белка в колесе крутился, вернулся домой за полночь – уставший – но нужно было добавить пост в Facebook о новом продукте. Набрал, опубликовал и провалился в сон. Утром просыпаюсь, а там куча комментариев. Оказывается, программа Т9 на планшете заменила слово «мастер» на «матрас», а я не заметил. Люди не обратили внимания на мой не самый плохой продукт, все тыкали меня носом в «матрас». Потом сидишь и думаешь: «Ну, блин!».

Что поделать, стартап – такая вещь, совершишь малейший проступок – заклеймят.

Обувь, как жена: плохо будешь ухаживать - она тебя покинет

- Как думаешь, почему у людей такой интерес к твоей обуви?

- Потому что мы работаем честно. Если мы говорим, что изделие из чистой кожи и качественных материалов – так оно и есть, можете прийти к нам в мастерскую и посмотреть, как она изготавливается. Я точно знаю, что моя обувь прослужит своему владельцу годы, и я смело об этом говорю. Конечно, при условии, если вы будете за ней правильно ухаживать. Ведь обувь, как жена: если ты за ней не ухаживаешь, она тебя покинет. И чем лучше ты будешь о ней заботиться, тем дольше она будет тебе служить.

- Что может случиться, если все время носить некачественную обувь?

- То, как вы будете ходить в старости, полностью зависит от того, что вы носили в молодости. Если постоянно ходить в неудобной обуви, это деформирует сначала стопу, потом колено, следом тазобедренный сустав и, в итоге, позвоночник. А если обувь выполнена из некачественного материала, то кожа ноги не будет дышать, что может привести к образованию грибка и других болезней.

Фото Asia-Plus

- Что может обувь рассказать о человеке?

- Почти все. По обуви можно судить о характере, роде деятельности человека, его заработке. Например, я смотрю на человека и вижу, что на его туфлях кожаная подошва. Значит, его обувь стоит больше 1000 сомони, что составляет около 20% его месячного дохода. Получается, его зарплата составляет минимум 5000 сомони. Дальше. Если подошва новая, а верх туфель имеет складки, значит, скорее всего, он офисный работник и много ходит пешком. И так далее.

- Большинству мужчин нравятся девушки, предпочитающие обувь на шпильке. А тебе?

- Нет, мне нравятся девушки, которые носят удобную обувь. Наверно потому, что я знаю, каких усилий и болей в ногах стоит им эта красота. Поэтому мы производим пока обувь на плоской подошве для тех, кто ценит комфорт. В будущем планируем выпускать обувь и на каблуке, но не выше 5 см.

- Сапожник – на постсоветском пространстве звучит как-то не совсем престижно. Не боялся, что если начнешь этим заниматься, то девушки не будут с тобой знакомиться?

- Нет, я с самого начала знал, что буду заниматься классным делом. Я был готов, что каждый, кто хоть что-то делает в своей жизни, проходит три этапа: сначала над тобой будут смеяться, потом критиковать (а критику тоже надо заслужить), и только потом хвалить.

Умная обувь, индивидуальный пошив и свое реалити-шоу

- Как ты планируешь расти дальше?

- Мы потихоньку расширяемся: сначала выпускали только мужскую обувь, потом стали делать женские модели; сумки, портфели, кошельки. В будущем я хочу выпускать умную обувь, способную, к примеру, зарядить телефон. Ведь человек тратит уйму энергии при ходьбе, значит, можно придумать способ, чтобы обувь аккумулировала эту энергию. Поживем – увидим.

Пока что в ближайшее время мы планируем запустить услугу индивидуального пошива обуви. Я уже договорился о сотрудничестве с мастером, обучавшимся этому делу во Вьетнаме. Теперь мы сможем создавать обувь, учитывающую любые особенности или деформации ног клиентов. Правда, стоить это будет не дешево, но мы постараемся сделать настолько доступно, насколько это будет только возможно.

Фото Asia-Plus

- А в журналистику вернуться не планируешь?

- К сожалению, на журналистике сложно прокормить себя и свою семью, поэтому, думаю, что с журналисткой деятельностью покончено. Но я хочу создать реалити-шоу на таджикском ТВ, в выпуске которого несколько мастеров-обувщиков будут показывать свое мастерство. Трое самых талантливых мастеров, дошедших до финала, получат работу в моей мастерской. Мне кажется, будет интересно.

- О чем ты мечтаешь?

- Я мечтаю создать огромную промышленную компанию, которая прославится во всем мире. Вот мы говорим, что любим свою страну, но мы даже родителей не любили бы, если в детстве они не оказывали нам поддержку, не любили бы нас. То же самое и с государством: мы не будем его любить, если оно не будет поддерживать нас. А чтобы оно было богатым, нужно ему помогать, развивать промышленность. Рука руку моет.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus