Мало кто из жителей Хорога знает о том, что более 100 лет назад в их маленьком городке была построена церковь. Само здание сохранилось до сегодняшнего дня, но находится в разрушенном состоянии.

Церковь на Памире появилась почти одновременно с приходом сюда русских военных отрядов. Произошло это вскоре после разделения сфер влияния в Центральной Азии между Британией и Российской империей. Само соглашение о сферах влияния было подписано в 1873 году. Документ положил начало разделению некогда единого Бадахшана на две части. Завершило этот процесс соглашение между Россией и Британией от 1895 года.

Так храм в Хороге выглядит сейчас Фото Фонда «Кивекас»

По этому документу Россия получила право содержать свои военные гарнизоны в Горном Бадахшане. В 1895-96 годах в Рушане – в кишлаке Калаи-Вамар, в Шугнане – в кишлаке Хорог, и в Вахане – в кишлаке Зунг – были организованы русские пограничные посты. Но уже с 1883 года на посту Памирском (ныне пост Мургаб) располагался штаб Памирского пограничного отряда. Через несколько лет он был перенесен в Хорог, который сделался фактическим центром административного управления Шугнана, Рушана и Вахана.

Стройматериалы везли на волах

По словам директора Фонда «Кивекас» Айдибека Бекмуроди, с момента организации в Хороге русского пограничного гарнизона там де-факто образовалась русская православная община, представленная пограничниками и членами их семей. Община эта нуждалась в духовном окормлении, однако своего прихода не было, изредка ненадолго сюда приезжали священники из Ферганской долины.

"В те времена вера имела огромное значение в жизни русских, поэтому потребность в православном храме с самого начала была острой и возрастала из года в год, – рассказывает Бекмуроди. – Казаки и офицеры служили на границе, где всегда было неспокойно, и часто погибали на своих постах. Духовная поддержка была для них очень важна, поэтому командир отряда Эдуард Кивекас (Кивекэс) стал добиваться строительства церкви в Хороге".

В начале XX века полковник Елагин, служивший в свое время на Памире, пожертвовал 10 тысяч рублей на постройку православного храма – сумму, огромную по тем временам. Туркестанский генерал-губернатор Самсонов в 1909 году направил эти деньги на постройку церкви в Хороге. После этого военным инженером, полковником Александром Бурмейстером была составлена смета и разработан архитектурный план храма. Затем пограничники смогли приступить к заготовке строительных материалов.

Хорогский храм внутри Фото Фонд «Кивекас»

Почти все материалы для строительства везли на волах из Ферганской долины – колесная дорога на Памир еще не была построена. Строительство церкви в Хороге продолжалось больше пяти лет и было завершено к середине 1916 года. Отдельная сложность состояла в том, что церковь пришлось возводить на высоте 2600 метров над уровнем моря. Организовывали строительство офицеры Памирского погранотряда, непосредственно стены храма возводили солдаты-пограничники и местные жители – таджики-шугнанцы. Освящение храма совпало с 25-летием создания Памирского погранотряда.

Бекмуроди замечает, что храм был освящен в честь архангела Михаила, и это вполне естественно, поскольку именно архангел Михаил традиционно считается покровителем военных и казаков.

Куда пропал золотой купол

Однако церковь просуществовала совсем недолго. В 1918 году на Памир пришла советская власть. Верные присяге императорские войска начали отступление в Индию, при этом с церкви пропал купол с крестом. Есть предположение, что купол забрали с собой отступающие военные.

Бекмуроди полагает, что дело тут не только в том, что купол почитался святыней. С его точки зрения, купол мог быть покрыт золотом или даже сделан из него – а иначе, зачем было перемещать такой тяжкий груз по труднопроходимым горным дорогам?

Однако историку Николаю Захарчеву такая версия представляется неубедительной.

Первая православная церковь на территории современного Таджикистана была построена в 1866 году в Худжанде. В Душанбе храм был возведен в 1943 году. В настоящее время в Таджикистане действуют шесть православных храмов: в Душанбе, Бохтаре (бывший Курган-Тюбе), Турсунзаде, Худжанде, Бустоне и храм на территории 201-й российской военной базы. В Нуреке действует часовня. При этом постоянных прихожан в республике осталось всего несколько сотен человек. Хотя православных христиан в Таджикистане проживает порядка 20-30 тысяч человек, немногие посещают церковь.

Храм в Хороге Фото Фонд «Кивекас»

"Полковник Фенин (начальник Памирского отряда. – Прим. «Ферганы»), действительно, ушел из Хорога через перевалы в Индию, но во время этого перехода у него погибли жена и сын, не выдержав долгого пути. Вряд ли они смогли бы перенести с собой купол. Да и зачем? Точно известно, что Фенин взял пулеметы и кассу отряда. А нести через перевалы купол или крест церкви – просто немыслимо, тем более в таком тяжелом пути, где люди не выдерживали. Сам по себе купол мог не иметь материальной ценности. Правда, на куполе стоял крест, который мог представлять ценность духовную, как религиозный атрибут. Но даже если так – вряд ли его могли в те неспокойные годы везти за сотни километров до ближайшей церкви, только чтобы сохранить. Скорее всего, купол остался на Памире – не обязательно в Хороге. Вероятно, он был сделан из кованого железа. Его могли просто перековать во что-то другое. Хотя, конечно, история – дама капризная, от нее можно ждать любых сюрпризов", – говорит Захарчев.

В советские времена в помещении церкви была конюшня, затем сенохранилище, сейчас там просто свалка Фото Фонд «Кивекас»

С приходом «красных» на церкви в Хороге был установлен колокол, который простоял там до конца 1920-х годов. Но и его потом сняли, а саму церковь стали использовать под другие нужды. В частности, ею пользовались, как конюшней, как помещением для хранения сена и других материалов. Понятно, что на состоянии здания это сказалось самым удручающим образом. После того как в середине 2000-х погранотряд перешел от российских к таджикским пограничникам, дела церкви стали совсем плохи.

"Церковь пустует и находится в весьма плачевном состоянии. Само помещение используют для сбрасывания всякого хлама, а вокруг построили спортивные площадки. Идут даже разговоры о том, что здание хотят снести. Мы стараемся не допустить этого. Нужно сохранить эту церковь. Это наша история, и это здание имеет архитектурно-историческую ценность для Хорога", – говорит Бекмуроди.

В советские времена в помещении церкви была конюшня, затем сенохранилище, сейчас там просто свалка

Сейчас Фонд «Кивекас» ищет возможности для сохранения и восстановления церкви. Но проблема в том, что она расположена на территории военного объекта, и доступ к ней закрыт.

"Мы пытаемся сотрудничать с российским фондом «Русский мир» и другими официальными представительствами РФ для того, чтобы вопрос реконструкции церкви был решен на дипломатическом уровне. Может быть, нам позволят сделать отдельный вход на ее территорию. Церковь расположена ближе к северным стенам отряда, так что там вполне можно сделать отдельную дверь и провести отдельную дорожку к церкви", - говорит он.

Фото Фонд «Кивекас»

В таком случае в определенные часы у туристов и других желающих появится возможность туда попасть. Разумеется, это будет под присмотром военнослужащих, потому что отделить здание церкви от отряда все равно не получится. Так или иначе, мы очень надеемся на восстановление церкви и делаем для этого все возможное. Она может стать одной из культурных и туристических достопримечательностей Памира, – заключил Бекмуроди.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus