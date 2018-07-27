Молодой предприниматель из Таджикистана, создатель консалтинговой компании Octoplus Limited и еще нескольких крутых проектов Олим АЛИМОВ может вдохновить своим примером многих молодых таджикских предпринимателей. И вот почему.

«Недавно мы создали дистрибьюторскую компанию, которая занимается импортом чёрной икры из России в Китай. Было не просто, но мы смогли выстоять и занять достойное место на китайском рынке», - рассказывает молодой таджикский предприниматель Олим Алимов так просто, как будто он организовал торговлю между Душанбе и Бохтаром.

На самом деле то, что сделала его дистрибьюторская компания, впечатляет даже людей совсем далёких от этого бизнеса.

Судите сами.

Во-первых, Китай сам является мировым лидером по производству чёрной икры. Он экспортирует более 95% продукции в страны Европы, Ближнего Востока и США. Компания Олима Алимова стала единственной, кто рискнул импортировать сюда чёрную икру из России.

Из личного архива Олима Алимова С Ричардом Ченом, директором гонконгского Джоки Клуба

- Конечно, было очень сложно, понадобилось огромное количество разрешительных документов. Для ввоза первой партии мы потратили 8 месяцев и миллионы нервных клеток. Любой импорт в Китай - это изнурительный процесс, требующий выверенных шагов и стойкости, - объясняет Алимов.

Во-вторых, традиционно в китайском рационе питания чёрная, да и любая другая икра просто отсутствует.

- Это осложняет нашу задачу по продажам. Для большинства потенциальных китайских потребителей чёрная икра абсолютно непривычна, - говорит Алимов и объясняет, что в таких условиях первостепенная задача его компании проста - «обучение клиента культуре потребления черной икры».

Это «обучение» Алимов и партнеры начали, и китайцы уже стали доверять импортному продукту.

- С точки зрения качества и имиджа бренда у нас, конечно, нет конкурентов. Российская икра эквивалентна французскому шампанскому или швейцарским часам. Богатая русская культура обеспечивает доверие бренду, и китайцы готовы платить за него, - поясняет Алимов.

«Мы можем строить наше будущее прибегая к нестандартным и креативным решениям»

Впрочем, импорт черной икры из России в Китай далеко не главный проект Алимова. Он признаётся, что во время своей учебы в Пекине понял, что будущее за Китаем и его беспрецедентным экономическим развитием .

- Тогда я и решил, что должен сделать всё для того, чтобы стать частью этого исторического процесса.

Из личного архива Олима Алимова Во время встречи с бывшим президентом Италии Романо Проди

- Каким образом? Расскажи коротко о том, что ты сделал?

- Я с моим партнером Сергеем Платковским в 2016 году основали компанию Octoplus Limited. Это бутик-компания, которая занимается консалтингом и инвестициями в сфере энергетики, торговли и образования в рамках инициативы «Один пояс, один путь». «Пояс и путь», как его официально стали называть, - это мега-проект 21-го века, его масштабы несопоставимы ни с чем в истории человечества. Сегодня в него входит 71 страна, все они видят перспективы экономических связей с Китаем в рамках интеграции Евразии.

Видение нашей компании полностью совпадает с философией Инициативы; мы поставили себе задачу стать частью реализации ее главных целей. А они сами по себе очень просты: продвижение взаимосвязанности, стимулирование торговли и инвестиций.

Как человек, который вырос в эпоху глобализации, я понимаю, что мы можем строить наше будущее только совместно, прибегая к нестандартным и креативным решениям.

- У тебя, кажется, есть еще успешные кейсы в этом направлении.

- Расскажу о двух кейсах, которые могут существенно отразиться на эффективности торговли и образовании в нашем регионе.

Из личного архива Олима Алимова Первая конференция ‘Модель ШОС’ в Штаб-квартире ШОС в г. Пекин

По торговле: мы работаем с компанией, которая взялась подорвать рынок дистрибьюторов в Китае. Дело в том, что в Китае дистрибьюторы контролируют весь импортный бизнес. Производители и экспортеры зачастую не знают, как и где продаётся их товар в Китае. Часто случается так, что у многих товаров спрос зависит от деятельности дистрибьютора, а не реального спроса на рынке. Ведь у дистрибьютора зачастую есть географические ограничения. Кто-то силён на юге, кто-то на западе, а кто-то даже в отдельно взятой провинции или городе. Мы работаем над тем, чтобы дать экспортерам новые возможности по отслеживанию своего товара на рынке и пониманию, где их продукт может лучше продаваться.

Продукты будут продаваться не через дистрибьюторов, а через три тысячи офлайн центров продаж и через онлайн платформу ULE Global. Такая структура будет распределять товар туда, где он по-настоящему востребован, и сохранять продажи по всему Китаю, а не в отдельно взятом регионе.

Второй проект, в который мы верим - это онлайн образование. Диджитализация изучения иностранных языков с помощью специализированных платформ при корпорациях и университетах растёт высокими темпами не только на Западе, но и в Китае. Одна из целей Инициативы - это укрепление связей в области образования. Эта индустрия очень консервативна, и создание офлайн объединений и платформ весьма неэффективно. Наша цель - создание международной̆ системы непрерывного базового и профессионального образования.

На платформе нашего партнера Weidong Cloud Education зарегистрировано 2 миллиона пользователей̆, более 35 тысяч компаний, государственных и учебных учреждений, включая около 330 из топ-500 компаний мира. Это позволит студентам из нашего региона иметь доступ не только к эффективным теоретическим и практическим знаниям, но также получать сертификаты престижных вузов Европы, России и Китая.

Из личного архива Олима Алимова Обсуждение с коллегами из лидирующей компаний в сфере искусственного интеллекта, Iflytek

Мы надеемся, что молодые лидеры стран ШОС начнут развивать наш регион

- Кстати, ты инициировал создание Молодежной лиги стран ШОС под названием SCOLAR. Недавно Секретариат ШОС официально легитимировал вас, как свое молодежное крыло. Какая миссия у этой организации?

- В прошлом году мы совместно со студенческим лидером в Китае - Викторией Ху организовали молодежную Лигу стран ШОС, сокращённо SCOLAR. Эта независимая, некоммерческая молодежная организация поставила перед собой цель создания платформы для молодых лидеров из стран ШОС для укрепления связей, продвижения диалога и содействия региональному развитию. На сегодняшний день она объединяет чуть более 300 человек, большинство из них - магистры, докторанты и молодые профессионалы из 18 стран семьи ШОС. Это площадка, которая помогает молодым людям реализовать свои цели путём саморазвития. Мы организовываем тренинги, дискуссионные клубы с учеными и профессорами, дипломатами и бизнес- лидерами. Совместно с организациями и компаниями выезжаем на бизнес- экскурсии.

В июне, например, провели первую Модель ШОС среди магистров и докторантов. Прошедшее заседание Модели прошло в штаб-квартире ШОС в Пекине за неделю до реального саммита Совета глав государств. На повестке дня стояло обращение глав государств к молодёжи. Наши делегаты приняли резолюцию, а потом некоторые из пунктов мы увидели в реальном обращении в городе Циндао. Для нас это большая победа, так как мы стали свидетелями того, что лидеры стран слышат молодежь.

- Какие инновационные инициативы намечаются у SCOLAR? Как эта организация может взаимодействовать с Таджикистаном?

- Одна из главных задач SCOLAR - органичное, grassroots-развитие организации. Мы надеемся, что молодые лидеры стран ШОС, которые составляют около половины из 44% населения планеты, начнут инициировать хабы в городах нашего огромного региона. Также, мы намерены расширять сотрудничество с университетами и молодежными организациями. К примеру, на этой неделе начался первый совместный проект школы ШОС в Санкт-Петербурге на базе СПГЭУ. Наши молодые ребята из 8 стран ШОС проходят недельную программу обучения по различным дисциплинам. Надеемся, что такую школу мы можем организовывать и на базе Таджикских вузов.

Также мы намерены плотно работать с такими площадками, как StartupStan, где мы будем развивать и продвигать не только связь между предпринимателями, но и с инвесторами. Надеемся, мы сможем использовать наш опыт работы в Китае для стимулирования интереса со стороны китайских инвесторов к нашим центразиатским стартапам и талантливым молодым предпринимателям.

Из личного архива Олима Алимова Встреча с партерами из фонда «Belt and Road Hotels and Hospitality»

«Наши лимоны, черешня и сухофрукты никому не уступают»

- Олидмжон, а как ты думаешь, есть ли место на этом глобальном рынке для товаров из Таджикистана? Что мы можем продавать, а не только быть их потребителями?

- Таджикистан имеет неплохой потенциал экспорта, особенно в сфере сельского хозяйства. Я считаю, что наши лимоны, черешня или сухофрукты не уступают никому в мире. Сегодня на китайском рынке уже продаётся наша черешня, правда, в небольшом объеме.

Из личного архива Олима Алимова

Я считаю, что китайский рынок для нас вообще безграничен, а качественный импортный продукт здесь очень ценится. Конкуренты из Чили и Австралии находятся в тысячах километрах от Китая и их товаров здесь много, а у нас с Китаем общая граница. Если бы мы начали инвестировать в сады, искать возможности работать с китайскими дистрибьюторами или с электронными площадками, такими как JD Fresh или Alibaba, то наша черешня могла бы стать заметной на рынке.

Но это очень непростой вопрос, так как он связан со сложным китайским рынком и потребителем. Есть и вопрос различий в менталитете, поэтому нам легче везти нашу продукцию на привычный российский рынок. Но Китай – мировой лидер по потреблению товаров и услуг, поэтому нам обязательно нужно постараться выстроить трейдинговую цепочку, которая смогла бы существенно увеличить и укрепить наш экспортный потенциал. А для этого должен быть серьезный интерес и несгибаемая воля. Тогда все обязательно получится.

Из личного архива Олима Алимова После встречи дискуссионного клуба SCOLAR

- У тебя есть видение инновационного будущего Таджикистана?

- Думаю, у нас есть все шансы стать успешной страной! Потому что наша страна обладает одним из самых главных ресурсов для эффективного развития - это молодёжь. Таджикистан - одно из самых молодых в мире государств, и мы не должны упускать возможность использовать этот ресурс во благо будущего страны.

И у нас очень талантливая молодёжь, судя по героям проекта «Поколение Next», который в прошлом году запустила на своем сайте Asia-Plus.

Считаю, что ваша газета может стать инициатором ежегодного форума поколения Next, на который могут съезжаться молодые лидеры, живущие и работающие за рубежом, встречаться с молодыми ребятами, которые работают в самом Таджикистане. Эта площадка поможет нам узнать друг друга лучше, поделиться опытом и, возможно, начать совместные проекты.

Из личного архива Олима Алимова С командой Октоплас

- Расскажи немного о себе, ты же родился в Душанбе? Что тебе запомнилось из детства?

- Да, я родился в нашей замечательной столице! Детство проходило, как и у многих советских детей - весело и беззаботно, в основном с друзьями на улице Алишера Навои. Там мы сутками играли в «лянку», кости, фантики, «войнушку». Родители много работали, и часто бывало, что соседи и родственники забирали нас из садика, приводили домой. Все были дружны, открыты и бескорыстны! Главными ценностями были уважение, вера в людей и нескончаемый оптимизм. Помню как начались неспокойные времена, а за ней последовала гражданская война. Родители часто забирали нас с братом с занятий и мы часто меняли школы.

Думаю, что именно этот контраст начал закалять мой характер, тогда я начал осознавать человеческую силу духа, потому что видел решительность родителей, которые пытались огородить нас от трагедии. Главной их целью было создать условия для нашего образования и нормального детства. Сегодня, будучи отцом, я сам вижу, что жизнь каждого человека формируют два фактора: его семья и среда, которая его окружает. Мне очень повезло. Благодаря родителям, у меня выстроились жизненные ценности, заложившие прочный фундамент, помогающий мне сегодня строить собственную жизнь и профессиональную деятельность.

Из личного архива Олима Алимова С друзьями на приеме ШОС в честь праздника Навруз

- Я знаю, что кроме Душанбе ты долгое время жил и в других городах мира. Как они повлияли на твой профессиональный и личностный рост?

- Да, мне действительно повезло, что я рос и развивался в уникальных городах мира. Могу сказать с уверенностью, эти города и страны, их культура и история сформировали мою мультикультурную идентичность.

Душанбе, как столица Таджикистана, является носителем великой персидско-таджикской культуры. Прежде всего я идентифицирую себя с ней, ее древней историей и развитием. Где бы я ни был, я всегда первым делом говорю, что я таджик! Мой отец Рашид Алимов, всю свою жизнь представляющий интересы Таджикистана на международной арене, всегда наставлял, чтобы я помнил свои корни и историю. Этот «насихат» сопровождает меня по жизни. Я всегда с гордостью рассказываю всем о Таджикистане, о его высоких горах, быстрых реках и глубоких озёрах, старинных городах и памятниках, богатой флоре и фауне, вкусной кухне и, разумеется, о гостеприимстве людей, впитавших в себя тысячи лет самобытности, передающейся из поколения в поколение. Именно все это определяет мое фундаментальное самосознание.

Из личного архива Олима Алимова С поваром ‘Michelin Star’ Frideric Janault в Гонконге

Нью-Йорк - столица мира, и этим все сказано. Там я провёл все своё отрочество, стал свободолюбивой личностью. В Америке принято считать, что креативным человек может быть тогда, когда он внутренне свободен. Именно этим качеством дорожит каждый человек, вся система образования несёт в себе эту философию. Я благодарен судьбе, что своё образование получил именно в Америке, потому что там учат как думать конструктивно и критически, как делать выбор самостоятельно и быть ответственным за собственное будущее. Мои студенческие годы подготовили меня к независимой жизни, научили с раннего возраста ценить свободу и быть в ответе за нее. Там я впервые начал пробовать себя в качестве предпринимателя. Летом, я бывало подрабатывал грузчиком, пробовал себя продавцом воды и парковщиком машин. Нью-Йорк остаётся для меня одним из самых любимых городов. Всегда с трепетом вспоминаю этот город и с удовольствием возвращаюсь в «Большое Яблоко» со словами: «I love NY!»

Из личного архива Олима Алимова На первом Экономическом Форуме ШОС в Пекине

Москва, в свою очередь, закалила мой характер и определила мой вектор в жизни. Все, кто жил и работал в этом прекрасном городе, понимают насколько он непростой и местами жесткий. Здесь выживет не каждый, ведь Москва притягивает людей из всего постсоветского пространства. Это неудивительно, ведь столица России является одним из богатейших городов мира! Это отчетливо было видно во время прошедшего на прошлой недели чемпионата мира по футболу, где Москва стала центром мира и показала себя в лучших красках. Мне было очень приятно, как иностранцы восхищались столицей, ее архитектурой и культурной жизнью. Многие даже изъявляли желание работать в России или даже вернуться пожить. Я очень рад, что сегодня наша компания собирается открывать офис в Москве вслед за укреплением отношений между Китаем и Россией.

Из личного архива Олима Алимова На Форуме молодых предпринимателей, г Пекин

Пекин - столица Поднебесной, заставил меня взглянуть на жизнь по-новому. В свою первую поездку в Китай я увидел динамично развивающуюся страну, в которой органично сочетаются Запад и Восток. Я был поражён тем, насколько Шанхай и Гонконг похожи на Нью-Йорк. А насколько уникален Пекин с его хутунами (узкими улочками), каналами и садами! А главное, я увидел насколько трудолюбив китайский народ.

Мне повезло, я попал в лучший ВУЗ Китая, за четыре года выучил язык и закончил магистратуру. После окончания я знал, что хочу связать свою профессиональную жизнь с Китаем, помогать людям налаживать связи с Поднебесной и открывать китайскому бизнесу рынки вдоль «пояса и пути». Я рад, что эта цель была достигнута, и сегодня мы работаем над проектами, которые могут способствовать развитию наших стран и региона в целом!

Из личного архива Олима Алимова Обсуждение сотрудничества с Фондом Шелкового пути

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