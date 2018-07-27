Многие таджикистанцы, которые решили отправиться в трудовую миграцию в Россию, меняют свои фамилии на русский лад, чтобы избежать проблем во время трудоустройства, оформления разрешительных документов и получения российского гражданства. Другие оставляют в фамилиях окончания – ов/-ев, чтобы сохранить свою семейную фамилию.

Процесс дерусификации фамилий в Таджикистане активизировался в 2007 году, после того как президент Рахмонов стал Эмомали Рахмоном, его примеру последовали чиновники. Со временем, практика отказа от русских суфиксов –ов/-ев в органах ЗАГС приняла рекомендательно-принудительный характер.

В последние годы наблюдается обратная тенденция по отказу от фамилий на таджикский лад. Минюст пока не озвучивает статистики "отказников".

3000 сомони за смену фамилии

Икром, житель отдалённого кишлака города Турсунзаде решил выдать дочь замуж, в ЗАГСе им отказали принимать документы из-за того, что у девочки фамилия имя и отчество записано на традиционно русский лад.

По словам собеседника, он бегал из конторы в контору, чтобы сменить фамилию дочери на таджикский лад и потратил около 3000 сомони.

"Почти полгода я оббивал пороги госучреждений, не только в Турсунзаде, но и в столице, за это время я собрал более 22 видов документов, на каждый документ потратил в среднем 30-40 сомони, а на некоторые бумажки – намного больше", - говорит Икром.

С проблемой смены фамилии на русский лад сталкиваются и таджикские трудовые мигранты в России. Они вынуждены русифицировать свои фамилии во избежание проблем с российской полицией и работодателями.

Нашему собеседнику из района Деваштич Джасуру пришлось сменить фамилию на русский лад, чтобы не потерять работу и получить гражданство России.

"Периодически я выезжаю в Россию, на заработки. До этого года у меня фамилия была с таджикским суффиксом «зода». Я бы никогда не поменял фамилию, но наши граждане с фамилиями, оканчивающимися на «зод» или «зода» в России сталкиваются с проблемами. У меня были случаи непонимания со стороны органов милиции. Однажды, при проверке документов полицейский долго и упорно пытался получить разъяснение, где тут имя, где фамилия и где отчество. Но в основном проблемы появляются при оформлении документов. Я тоже хочу получить гражданство РФ и поэтому сменил фамилию на русский вариант. Думаю, теперь легче будет оформлять документы", - говорит Джасур.

«Фамилия лица, согласно таджикским национальным традициям, может образовываться от имени отца или от корня его фамилии с суффиксами, образующими фамилии -и, -зод, -зода, -он, -ён, -иён, -ёр, -ниё, -фар. Фамилия лица также может образовываться от имени отца или от корня фамилии отца или матери без добавления суффиксов, образующих фамилии» (ст 20 Закона РТ «О государственной регистрации актов гражданского состояния»)

Официально: запрета нет

Однако в Министерстве юстиции Таджикистана утверждают, что никаких документов, которые запрещают русифицированные фамилии, в Таджикистане нет.

"Закона, запрещающего русификацию фамилии у нас нет, но прописаны правила выбора имени", - заявил министр юстиции Таджикистана Шохмурод Рустам на недавней пресс-конференции.

Министр не стал комментировать случаи принудительной смены фамилии на таджикский вариант, однако заявил, что мы должны перейти к нашим традиционним фамилиям и это никак не ограничивает права и свободы граждан.

"Уже 27 лет уже Таджикистан является независимым государством, у нас свои обычаи и традиции, мы должны иметь национальный порядок в том числе и в фамилиях. Суффиксы «вич» и «ов», «ев» – это не наша национальная традиция", - заявил министр.

Ссылаясь на международную практику, Рустам Шохмурод сказал, что в Осетии есть закон «Об осетинских фамильных именах», где написано фамилии с суффиксами «-вич», «-ов», «-ев», «-ова» и «-овна» не присущи традициям осетин, и такой же закон хотели приянтьв Таджикистане, но отказались.

В 2016 году в Закон РТ «О государственной регистрации актов гражданского состояния» были внесены поправки. Согласно этих поправок имена, фамилии и отчества следует оформлять согласно историческими ценностями и национальной культуре. А имена выбирать из реестра таджикских национальных имен, утвержденного Правительством Таджикистана. Также запрещается присвоение ребенку имени, чуждой таджикской национальной культуре.

Издержки трудовой миграции?

Мнения экспертов по этому вопросу отчасти разделились.

Политолог Нурали Давлат, считает, что если имя и фамилия написаны в правильном порядке, то проблем не должно быть.

"Думаю, это искусственное препятствие в России. Они не хотят, чтобы мы отказались от русских суффиксов, как и не хотят отказа от кириллицы. Получается имя и фамилия иранцев, афганцев и кавказцев не мешают им. Россия же не ставит перед ними такие условия. Большая часть российских политиков до сих пор живут с «имперским комплексом» и навязывают свои условия таджикам", - говорит политолог.

Юрист, ОО «Центр по правам человека» Нодира Абдуллоева, утверждает, что трудовым мигрантам, выезжающим в Россию на заработки, удобнее с русифицированными фамилиями. Например, при пересечении пунктов погранконтроля, не возникает вопросов.

"К нам в Центр часто обращаются трудовые мигранты, которые указывают на различные препоны, связанные с пребыванием в России. Но конкретных обращений относительно «нерусских» фамилий не было. Мигранты чаще указывали на возникающие вопросы на пунктах погранконтроля, особенно в случаях, когда нет графы «отчество» или когда пограничники не могли отличить имя от фамилии", - говорит собеседница.

Что в имени твоем, ариец?

По словам Абдуллоевой, такая же ситуация при устройстве детей в школы или сады.

"Наряду с этим мигранты, которые хотят получить российское гражданство, для облегчения процедуры оформления вынуждены менять фамилии на русский лад. Конечно в российском законодательстве ни для пересечения границы, ни для трудоустройства и тем более для получения гражданства нет ограничений связанных с тем, чтобы иметь фамилии с русскими окончаниями, но практика видимо складывается по-другому, и именно это заставляет людей возвращаться к русификации своих фамилий", - резюмировала эксперт.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus