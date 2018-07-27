О том, каким может быть исход уголовного дела, возбуждено против подозреваемого в жестоком убийстве пятилетней девочки из Таджикистана, «АП» рассказал адвокат ее семьи - Михаил Мушаилов.

Интересы семьи убитой Хувайдо в суде будет представлять Михаил Мушаилов, адвокат волонтерского движения «Сдай педофила», адвокат коллегии адвокатов Чеченской республики. В интервью «АП» Мушаилов сказал, что надеется на пожизненное заключение для убийцы девочки.

- В совокупности предъявленных обвинений – это пожизненное заключение, - отмечает юрист.

Напомним, уголовное дело против подозреваемого в убийстве девочки – жителя Серпухова Александра Сёмина – возбудили по нескольким статьям УК России: убийство, изнасилование, насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.

- Но, к сожалению, имея следственный опыт, я понимаю, что может быть такое, что преступника признают недееспособным или психически нездоровым, - продолжает Мушаилов. - Я надеюсь, что этого не будет. Мы будем всячески ходатайствовать в постановке своих вопросов перед экспертам. И надеюсь, что ему не удастся избежать наказания, остаться психом, и выйти на свободу. Я надеюсь на пожизненное лишение свободы.

Таджикский эксперт Шокирджон Хакимов, доктор юридических наук тоже надеется на справедливость и правосудие. По его мнению, в отношении виновного примут жёсткие меры.

- С учетом того, что это убийство получило очень широкий общественный резонанс, если будут соблюдены все нормы российского законодательства, по отношению к преступнику должны быть приняты жесткие меры. Но проблема заключается в том, что нужно к гражданам Таджикистана относиться в России так же, как и гражданам других стран, - говорит Хакимов.

Был резонанс, да дело закрыли

Впрочем, на широкий резонанс рассчитывать не стоит. Почти три года назад был резонансный случай, который привел к смерти пятимесячного Умарали – сына таджикских мигрантов — Рустама Назарова и Зарины Юнусовой.

Трагедия с малышом получила широкий резонанс и в Таджикистане и в российском обществе. Проверки вели Генпрокуратура РФ, Следственный Комитет РФ и Совет по правам человека, обещали расследовать дело и парламентарии. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала этот случай «вопиющим» и дала распоряжение Комитету СФ по конституционному законодательству и государственному строительству взять на контроль этот случай. А премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, встречаясь в Душанбе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в октябре прошлого года, заверял, что российские ведомства проведут объективное расследование гибели пятимесячного таджикского мальчика.

Спустя год петербургские следователи прекратили дело о гибели пятимесячного Умарали Назарова, который умер при невыясненных обстоятельствах, они так и не нашли ни в действиях врачей, ни в действиях сотрудников ФМС и полиции состава преступления. По выводам петербургских экспертов, смерть ребенка была неизбежна едва ли ни с момента его рождения.

В Таджикистане по делу Умарали Назарова никакого следствия вообще не велось.

«Хорошая» статистика и двойные стандарты

Некоторые эксперты указывают на то, что в большинстве случаев сотрудники правоохранительных органов в большинстве государств постсоветского пространства думают о хорошей статистике, а если этого добиться все-таки не удалось, то о том, как быстрее закрыть дело.

- Причина безнаказанности в том, что органы власти не заинтересованы фактически в пересечении преступлений, а заинтересованы в том, чтобы побыстрее, поскорее направить одноклеточное дело, требующее минимум усилий для его раскрытия. Тем не менее оно будет положительно отражаться на статистике отдела или конкретного сотрудника полиции, - говорит Мушаилов.

Есть и другое мнение: в России по отношению к мигрантам действуют двойные стандарты.

Шокирджон Хакимов говорит, что когда граждане России совершают преступления или другие противоправные действия в отношении граждан Таджикистана, то по отношению к ним не принимаются соответствующие меры, предусмотренные уголовным и административным кодексами.

Напомним, тело маленькой Хувайдо было обнаружено 23 июля в городе Серпухове Московской области недалеко от железнодорожной станции. По подозрению в совершении убийства, а также изнасилования задержан 28-летний местный житель Александр Сёмин. Он живет в одном доме с семьей погибшей. В его квартире были найдены следы обуви девочки и отпечатки ее пальцев.

Тело маленькой Хувайдо было доставлено из Москвы в Душанбе рейсом авиакомпании «Таджик Эйр» 25 июля, она была похоронена в Кулябе рядом со своими бабушкой и дедушкой.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus