АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 30 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

- В центр развития детей с аутизмом состоится тренинг для родителей и специалистов. Начало в 17:00. Телефон: 44 625 8444

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 30 ИЮЛЯ

1940 – Вошел в строй Душанбинский мясокомбинат.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 30 ИЮЛЯ

1913 – Родился советский художник, Заслуженный работник культуры Таджикистана Евдокия Носик.

1933-1999 – Родился академик Хабибулло Саидмуродов

1936 – Родился поэт, журналист Усмон Олим.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 30 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области - Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 34-39 тепла, в горах ночью 8-13 тепла, днем 26-31 тепла.

По Хатлонской области - Малооблачно, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 21-26 тепла, днем 36-41 тепла, в предгорьях ночью 15-20 тепла, днем 30-35 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, в отдельных районах кратковременный дождь. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 13-18 тепла, днем 28-33 тепла, по ВГБАО ночью 4-9 тепла, днем 13-18 тепла.

По районам республиканского подчинения - Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 16-21 тепла, днем 34-39 тепла, в горах ночью 11-16 тепла, днем 31-36 тепла.

По городу Душанбе - Ясная погода. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 36-38 тепла.

По городу Худжанд - Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 36-38 тепла.

По городу Бохтар - Ясная погода. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 37-39 тепла.

По городу Хорог - Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 28-30 тепла.