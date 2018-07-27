АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 29 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

- В «Амфитеатре» состоится благотворительный праздничный концерт в честь «Года туризма и народного ремесла». Начало в 19:00. Телефон: 93 523 51 51; 93 523 54 54;

- В Исмаилитском центре состоится мероприятие в формате переговоров под руководством выпускников FLEX. Выпускники FLEX поделятся своим опытом обмена опытом, важностью общественных услуг и шагами к профессиональному успеху. Начало в 10:00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 29 ИЮЛЯ

1961- состоялся I съезд интеллигенции Таджикистана

2012 - Жители Хорога начали сдавать огнестрельное оружие и боеприпасы

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 29 ИЮЛЯ

1939 – Родился доктор филологических наук, профессор Рахим Хошимов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 29 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области - Небольшая, местами переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 34-39 тепла, в горах ночью 8-13 тепла, днем 21-26 тепла.

По Хатлонской области - Малооблачно, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 21-26 тепла, днем 36-41 тепла, в предгорьях ночью 15-20 тепла, днем 30-35 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 10-15 тепла, днем 24-29 тепла, по ВГБАО ночью 2-7 тепла, днем 12-17 тепла.

По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 33-38 тепла, в горах ночью 9-14 тепла, днем 24-29 тепла.

По городу Душанбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Худжанд - Малооблачно, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Бохтар - Ясная погода. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 21-23 тепла, днем 36-38 тепла.

По городу Хорог - Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 27-29 тепла.