АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 28 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

- В аквапарке «Дельфин» состоится вечеринка «Green & Black party» с участием звезды лейбла Black Star – Натана. Начало в 17:00. Справки по телефонам: 93 505-33-38; 93 888-99-55.

- В Brooklyn Cafe (Проспект Рудаки/31) состоится просмотр фильма под открытым небом. Вход свободный. Начало в 20:30. Телефон для бронирования: 91 101 33 71.

- В кафе DAR YAK ZAMIN (ул. Мушфики 9) состоится встреча "Tasty meeting". Вы можете принять участие в дискуссии на тему «Молодежь с аутизмом - от мечты до профессии или альтернатива изоляции». Начало в 13:00

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 28 ИЮЛЯ

2009 - Бюро ОБСЕ в Таджикистане подписало меморандум о взаимопонимании с Главным управлением погранвойск ГКНБ РТ для обеспечения программы углубленной подготовки сотрудников погранвойск;

2012 - В Таджикистане восстановлена связь с Горно-Бадахшанской автономной областью и городом Хорог.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 28 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 16-21 тепла, днем 31-36 тепла, в горах ночью 7-12 тепла, днем 20-25 тепла.

По Хатлонской области - Переменная облачность, без осадков, местами сохраняется мгла. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 34-39 тепла, в предгорьях ночью 15-20 тепла, днем 28-33 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 10-15 тепла, днем 24-29 тепла, по ВГБАО ночью 2-7 тепла, днем 12-17 тепла.

По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 33-38 тепла, в горах ночью 9-14 тепла, днем 24-29 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Худжанд - Малооблачно, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 32-34 тепла.

По городу Бохтар - Малооблачно, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Хорог - Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 27-29 тепла.