«Лучший день» - так в переводе на русский язык звучит имя известного ведущего и продюсера Радио «Азия-Плюс» Бехруза Насриддинова. С ним, действительно, день становится радостнее, потому что он - человек-позитив.

Псевдоним отца

Когда я был моложе, мечтал о карьере юриста и не думал, что на самом деле мне уготована совсем иная профессиональная стезя, что я буду работать под творческим псевдонимом отца, известного журналиста, писателя, публициста Иноята Насриддинова, и стану шоуменом и ведущим. Отец назвал младшего сына Бехрузом в надежде на то, что Бог дарует ему самые лучшие дни. Став ведущим теле- и радиопередач, я решил взять себе псевдоним, что нередко встречается среди представителей творческих профессий. И не смог придумать лучше, чем псевдоним покойного отца – Бехрузи Шахриёр, который я и позаимствовал. Ведь отец был отличным примером для меня: хороший семьянин, любящий отец, талантливый журналист. Самое важное наставление отца - «всегда оставаться скромным» - стало жизненным девизом, хотя для человека, часто находящегося на публике, оставаться таковым непросто.

Каждый день - лучший

Для меня, и правда, каждый день - лучший. Ведь в каждом дне есть что-то положительное, важное для человека – опыт, выводы после горьких уроков, встречи, разные дела, личные и профессиональные и т. д.

Счастливая цифра

У меня есть счастливое число, которое сыграло большую роль в моей жизни. Это цифра 7. К примеру, 07.07.2007 я встретил девушку, которая спустя семь лет - 07.07.2014 - стала моей спутницей жизни. Вот такая счастливая семерка сопровождает меня по жизни.

Все ради женщин

В юности вплоть до встречи с любимой девушкой я был эдаким ловеласом. Однако случайная встреча с Бону, с которой я познакомился на кастинге для дефиле новой коллекции одежды столичного магазина «Модная точка», перевернула мой мир. А пришел я на кастинг ради «прикола». Друзья обещали мне, что на таких мероприятиях присутствует много модниц и можно присмотреть себе подружку. Судьба распорядилась иначе: устроила встречу с той, которая запала в самое сердце и стала для меня единственной. Наша любовь выдержала строгий экзамен, много времени понадобилось, чтобы убедить родных, что наши чувства настоящие.

Фото из личного архива

Сегодня мы живём счастливой семьёй, у нас подрастают две самые очаровательные принцессы. Так что моя основная задача в жизни - делать все для моих любимых женщин. Ведь я счастливый мужчина, окруженный вниманием, заботой и любовью!

У всех своя роль

В моей жизни есть герои с важными ролями. Мама (светлая ей память) – для меня всегда останется богиней, я всегда чувствую, что она рядом. Мои сестры – мои мудрые наставницы, братья – скорая помощь, супруга – добрая и терпеливая фея, Парвона Ахрори – главный профессиональный советчик «с кнутом и пряником», друзья и коллеги – сподвижники по цеху. Ну и конечно мои дочурки. С их рождением я понял, в чем истинный смысл жизни. Я стал более внимательным к детским проблемам. И осознал, что именно дети дарят нам самые по-настоящему счастливые моменты в жизни. Я и раньше не отказывался работать в детских проектах, но теперь я это делаю не только ради работы, а потому, что получаю от этого неподдельное удовольствие.

От продавца до шоумена и руководителя ТВ-продакшн

Фото из личного архива

Хотя и не сбылась моя мечта стать юристом, во многих правовых вопросах по работе я все-таки научился разбираться. Особенно в том, что касается маркетинга, продюсирования, авторских прав, прав потребителя, прав и обязанностей организаторов, составления договоров, распределения доходов от того или иного творческого продукта. А ведь начинал я с продавца-консультанта бутика «Модная точка», где до моего появления бытовал негласный принцип «не брать на работу мужчин». Туда я устроился после второго курса, чтобы научиться зарабатывать на жизнь самому, совмещая работу с учебой в Таджикском экономическом институте. Но однажды я услышал о кастинге на радио «Азия-Плюс» и решил попробовать свои силы в роли ведущего развлекательных программ. Мне повезло, меня взяли. Кстати, никто там не знал, что я младший брат Шахло Насриддиновой, в то время она работала тоже на этом радио и вела авторскую программу. А когда узнали, ее «наказали»: «бери шефство над новичком и шлифуй!» Сестра только просила, чтобы я ее не подводил. Она даже программы с моим участием не просматривала, чтобы другие заместители и редакторы могли объективно оценивать мою работу. Чуть позже в рекламную службу радио перешла работать и моя девушка - Бону.

Фото из личного архива

Думаю, всему, чему мы с ней научились и чего достигли в профессиональном плане, в первую очередь мы обязаны «Азия-Плюс». И даже чувствуем мы себя здесь не на работе, а в большой семье. Здесь наш второй дом, коллеги, ставшие родными. Здесь зародился наш семейный союз. Церемония нашего бракосочетания прошла в прямом эфире нашего радиодома, потому этот дом для нас свят и дорог. Недавно я был назначен руководителем ТВ-продакшн «Азия-Плюс», и в ближайшем будущем мы планируем запустить несколько новых видео-проектов. Один из них – JAZZA. Что это такое? Узнаете уже скоро.

Все, что я люблю

Я люблю качественную, красивую одежду и обувь; дорогой парфюм; отдых за пределами города с друзьями и за границей с семьей; люблю вкусную и полезную пищу; люблю комфорт. Но для того, чтобы создавать комфорт для родных, нужно терпение и финансы. Кстати, с первым у меня проблемы – не могу ждать. Пока я востребован и в состоянии прилично зарабатывать, лучше буду заниматься шоуменством, новыми проектами, нежели проводить капремонт в своей квартире, тем самым упуская возможность неплохих заработков и гонораров на различных ивентах. Находясь всегда в работе, я постоянно учусь чему-то новому, потому не боюсь завтрашнего дня, если вдруг по каким-то причинам останусь без работы.

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