Глава Хатлонской области Давлатшо Гулмахмадзода на пресс-конференции 18 июля заявил, что китайская холдинговая компания «Хэнань Чжун-Я» не смогла выполнить обязательства по пуску производства карбамида на предприятии «Нурихои Осиё» (бывший ТаджикАзот).

После публикации заявления на электронную почту «АП» пришло письмо якобы от имени генерального директора ОАО «Нурихои Осиё», руководителя представительства Хэнань Чжун-Я в РТ Ван Янся. В этом письме было выражено несогласие с заявлением главы Хатлона.

«АП» за разъяснениями обратилось в представительство Хэнань Чжун-Я, однако, как оказалось, письмо от имени компании в редакцию никто не отправлял.

Помощник генерального директора ОАО «Нурихои Осиё» Ван Кунфун отметил, что генеральный директор уже несколько месяцев находится в Китае для решения ряда вопросов с инвесторами.

«Это письмо, которое было отправлено в адрес ряда СМИ, не имеет никакого отношения к нашей компании. Мы об этой ситуации и об этом письме информировали свое руководство и в дальнейшем проведем собственное расследование, чтобы выяснить, кто и зачем его отправил от нашего имени», - добавил Ван Кунфун.

Он также сообщил, что глава Хатлонской области прав.

«Мы не сможем сдать в эксплуатацию линию производства на заводе до августа и не можем сказать конкретную дату запуска», - сказал он.

Однако, по его словам, на заводе строительные работы продолжаются.

«Работы продолжаются в цехах по производству синтеза газа, на складе по хранению угля и его переработке, в котельной и других частях завода и на сегодняшний день строительство выполнено на более 50%», - отметил помощник генерального директора.

По его словам, на предприятии работают 465 специалистов, из которых 117 китайские специалисты, а остальные - все местные специалисты.

Напомним, глава Хатлона заявил, что китайская компания не смогла сдать в эксплуатации завод в установленный срок, продлевая дату запуска несколько раз.

Предприятие «Точик Азот» – одно из крупнейших по производству минеральных удобрений в Таджикистане - встало из-за того, что была прекращена подача природного газа из Узбекистана.

В 2016 году предприятие было преобразовано в СП «Нурихои Осиё» на основе двухсторонней договоренности с ООО «Хэнань Чжун-Я Холдинговая Группа» (Китай), которое намеревалось перевести работу предприятия на уголь и вложить в ближайшие три года $360 млн. в модернизацию и введение в эксплуатацию. Тогда сообщалось, что предприятие начнет работу весной 2018 года.

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