Облик столицы за последние годы меняется так, что его не узнать. Главный архитектор Душанбе Косим Усмонзода рассказал «АП» о том, чего не хватает городу, в какой цвет можно красить фасады зданий, и каких кардинальных изменений нам ожидать в будущем.

- Облик столицы за последние годы сильно поменялся и продолжает меняться. Есть те, кому это нравится и те, кому не очень. А Вам самому нравится все, что происходит?

- Душанбе меняется быстрыми темпами благодаря дальновидной политике Основателя мира и национального единства, Лидера нации, Президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмон и инициативам Председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали.

Сегодня, как вы уже заметили, закладываются реальные основы для развития современного направления в архитектуре и градостроительстве в рамках утвержденного нового Генплана города Душанбе (Постановление Правительства РТ от 28 апреля 2017, №212). В свою очередь, Главное управление архитектуры и градостроительства города Душанбе конструктивно подходит к изменениям в городе, воплощая намеченные задачи в рамках реализации нового генерального плана и развития города Душанбе.

- Говорят, что было дано поручение перекрасить здание «Симруғ» - «апельсинку», как прозвали его в народе, потому что оранжевый цвет не соответствует выбранной цветовой гамме для столичных архитектурных сооружений. Что это за цветовая палитра и почему выбраны эти цвета?

- Никаких запретов относительно использования цветовой гаммы на фасадах зданий столицы быть не может, просто необходимо соблюдать гармонию в этом вопросе, ведь существует такое понятие, как зрительное восприятие человека. При неправильном подходе это здание может стать раздражителем, несмотря на то, что некоторым людям это может нравится. В итоге со стороны Главархитектуры города были сделаны замечания застройщику и в цветовое решение фасада ЖК «Симурғ» были внесены некоторые изменения, которые, впрочем, не изменили основную цветовую гамму.

- Несколько лет назад в центре Душанбе было вырублено значительное количество деревьев. По мнению многих людей это было не очень практично в условиях нашего жаркого климата. Как вы думаете, можно ли было создать стильный образ Душанбе без вырубки деревьев? Какое дизайнерское решение могли бы предложить Вы?

- Возможно, вы хотели спросить про концепцию озеленения и благоустройства города? Создание архитектурного облика с учетом природно-климатических особенностей города Душанбе и его расположения является для нас одной из ключевых задач и именно зеленные насаждения, парки, скверы, аллеи вместе с архитектурными сооружениями формируют лицо города.

По указанию Лидера нации, Президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмон, Правительство Республики Таджикистан и Исполнительный орган государственной власти города Душанбе на сегодняшний день реализуют программу по следующим направлениям:

1. Реконструкция и модернизация существующих городских парков, скверов и алей.

Один за другим в столице открывают свои двери современные парки имени С. Айни, парк «Дружбы народов», парк «Кулли чавонон», Детский парк на пересечении улиц Мирзо Турсунзаде и Шохтемур, парк «800-летия Москвы» и др.

2. Обустройство внутриквартальных и дворовых территорий:

С начала 2017 года благоустроено более 200 внутридворовых территорий в жилых районах города и это не предел – работы продолжаются. В частности, в каждом из благоустроенных домов размещена универсальная спортивная площадка;

3. Проектирование и создание новых городских парков, озелененных набережных, скверов и городских садов:

Уже сегодня гости и жители столицы могут гулять семьями в новом парке «Чавонон» (рядом с госуниверситетом), в новом сквере по улице Мухаммадиева (102 мкр-н), в сквере по проспекту Рудаки (напротив Правительственной резиденции «Кохи Сомон»), в сквере по проспекту И.Сомони (рядом с Российским посольством) и другим;

В рамках данной программы изданы соответствующие Постановления Правительства Республики Таджикистан и Решения Председателя города Душанбе «Об утверждения плана мероприятий по благоустройству, озеленению парков, скверов и строительству спортивных площадок».

Наша задача состоит в том, чтобы не только сохранить существующие зеленые насаждения, но, наоборот, увеличить их количество посредством массовой посадки деревьев и кустарников на территории всей столицы. К примеру, за 2017 год и по сегодняшний день в столице посажено 125 тысяч деревьев и саженцев, а также около шести миллионов различных цветов. Душанбе всегда славился, как зеленый город, и мы хотим сохранить этот имидж с учетом современного градостроительства.

- Как Вы считаете, чего не хватает и что мешает архитектурному облику Душанбе?

- Несмотря на то, что Душанбе - относительно молодой город, как столица он функционально сформирован. Архитектурно-пространственная и функционально-планировочная структура города включает в себя деление территорий на административные, общественные, жилые, производственные и рекреационные зоны. Сегодня для создания будущего архитектурного облика города Душанбе необходимо время, поэтому в Генплане установлены три периода его реализации - с 2017 по 2025 год, с 2025 по 2040 год и с 2040 по 2055 год.

Касательно вопроса о том, чего в городе сегодня не хватает, так это ярких архитектурных сооружений, ночного освещения зданий, красивых мостов и автомобильных развязок, современных жилых кварталов, летних (открытых) кафе, ресторанов и многого другого. И это то, над чем мы сейчас активно работаем.

Также хочу отметить, что есть факторы, которые мешают современному облику столицы. К ним, в первую очередь, относятся здания, не соответствующие архитектурному облику столицы (к сожалению, такие есть), промышленные предприятия, не отвечающие экологическим нормам, самовольно установленные торговые палатки и павильоны вдоль улиц, неорганизованные рынки, барачные и ветхие жилые строения, состояние фасадов зданий прошлого периода, рекламные щиты и носители, которые не соответствует современным требованиям.

По всем этим вопросам, Председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомаль утвердил план мероприятий, в соответствии с которым ведутся масштабные работы по преобразованию и улучшению облика города, направленные на повышения уровня среды жизнедеятельности столицы.

- Как будет изменяться облик столицы дальше? К чему нам готовиться?

- Душанбе – многофункциональный город благодаря его организующей роли и значению, как главного узла, соединяющего нашу страну с внешним миром. Столичный статус города требует разработки новой концепции его развития, где сочетание функций, выполняемых городом, их масштаб и территориальная ориентация являются ключевыми.

Фото centralasian.org

Согласно Постановлению правительства на первый период реализации Генерального плана (2017- 2025 гг.), будут освоены более 7 тыс. гектаров земель района Рудаки под строительство различных объектов. Другими словами, территория Душанбе увеличится с 12,7 тысяч до 20 тысяч гектар. Также стоит отметить, что реализация намеченных градостроительных задач даст возможность сформировать облик столицы, превращая его в крупный административный, промышленный, научный и культурный центр республики.

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