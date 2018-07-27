Видео опубликовано на официальной странице пресс-службы президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Facebook.

На видео запечатлены строительные работы как снаружи, так и внутри ГЭС.

Президент Таджикистана в ходе рабочего совещания поручил правительству страны, руководству гидроэлектростанции принять меры относительно разработки плана мероприятий по пуску первой очереди Рогунской ГЭС осенью текущего года.

Рогунская ГЭС считается самой крупной в регионе. Высота каменно-насыпной плотины гидроэлектростанции составит 335 метров – она будет самой высокой в мире по своему типу.

По проекту ГЭС состоит из 6 агрегатов, мощность каждой из которых составляет 600 МВт.

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