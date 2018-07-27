Проблема нехватки ученических мест в общеобразовательных учебных заведениях постепенно находит свое решение, заверил на пресс-конференции 27 июля первый заместитель председателя города Душанбе Махмадсаид Зувайдзода.

«В настоящее время строятся за счет бюджета столицы 9 новых школ на 8 404 ученических мест, со стороны Минобразования и науки возводятся три новые школы, которые примут 1040 учеников. Еще пять школ на 5 804 мест строит Исполнительный аппарат президента Таджикистана, а 4 школы на 4020 мест взялись построить частные предприниматели», - сказал он.

По словам Зувайдзода, в городе также продолжается строительство 14 дошкольных учреждений на 1 717 мест, 11 из которых приходится на долю предпринимателей столицы.

Вице-мэр также сообщил о сносе старого здания школы №14.

«Сейчас разрабатывается проект нового здания. В ближайшем будущем будет возведено новое здание школы, рассчитанное 640 детей в одной смене», - сказал он.

Нехватка ученических мест в школах Душанбе актуальная тем. При ежегодном 15-тысячном росте численности детей (данные Минобрнауки РТ), которые принимаются в первый класс, государство не успевает построить школы.

«Да, они строятся за счет бюджетных и других средств, но темп их строительства не поспевает за рождаемостью, - считает Шамсидин Таштемиров, который преподает математику в средне-образовательном учреждении №28 города Душанбе. - Почти каждая школа нуждается в расширении, в каждом классе наблюдается явный перебор детей. Норма в 25 учеников, установленная Типовым положением об общеобразовательных учреждениях, почти не соблюдается. Дети сидят за партами по трое, а иногда и по четверо. В такой ситуации практически невозможно провести полноценный урок».

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