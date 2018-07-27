Исполнительная власть Душанбе не принимала никакого решения по поводу сноса чайханы «Рохат» и Театра имени Лохути. Об этом первый заместитель председателя города Душанбе Махмадсаид Зувайдзода сказал на пресс-конференции 27 июля.

«К нам не поступало никакого распоряжения правительства на этот счет, и само руководство не принимало никаких решений, - сказал он. - В настоящее время чайхана и театр работают. Недавно мы помогли отремонтировать фасад чайханы».

По словам Зувайдзода, если примут решение о сносе этих зданий, то будет образована большая правительственная комиссия, которая представит свое заключение.

«Пока эта комиссия не создана, нет разговоров даже на эту тему», - отметил он.

В прошлом году в таджикских СМИ сообщали о решении властей столицы снести чайхану «Рохат», которая долгие годы считается визитной карточкой Душанбе. Отмечалось, что территория столичной администрации расширится за счет сноса чайханы и здания театра.

Тема сноса исторических зданий по проспекту Рудаки обсуждается с 2016 года. Гражданские активисты несколько раз обращались к властям с просьбой не сносить исторические здания в Душанбе, в частности, чайхану «Рохат».

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