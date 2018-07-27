Никакого договора между какой-либо организацией Таджикистана с китайской компанией по продаже воды Сарезского озера не было, сообщил журналистам 27 июля заместитель главы Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороны Таджикистана Мухаммадджон Салимзода.

По его словам, такие договора не могут быть заключены без согласования с КЧС и ГО Таджикистана.

Он отметил, что на сегодняшний день уровень воды в Сарезском озере находится на два метра ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Во второй половине августа в Душанбе намечено проведения первой совместной коллегии КЧС Таджикистана и МЧС Узбекистана. В рамках приезда в Душанбе руководство узбекского МЧС посетит Сарез и на месте ознакомится с состоянием плотины озера», - отметил Салимзода.

Ранее иностранные СМИ со ссылкой на пресс-службу Heaven Springs Harvest Group сообщали, что данная гонконгская компания заключила с «Ориёнбанком» соглашение о стратегическом партнерстве для разработки совместных проектов в сфере генерации атмосферной воды и создании предприятия по реализации водных ресурсов Сарезского озера в странах Центральной Азии.

Отмечалось, что документ в конце мая этого года в Душанбе подписали Дато Шри Байма Аосе и глава «Ориёнбанка» Хасан Ассадуллозода.

Позже, таджикский коммерческий банк «Ориёнбанк» категорически опровергает заключение договоренностей о создании предприятий по переработке и продаже водных ресурсов расположенного в Памирских горах Сарезского озера.

«Между ОАО «Ориёнбанк» и компании Heaven Springs Harvest Group, а именно ее основателем господином Дато Шри Байма Аосе был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Однако подписанный Меморандум относится к деятельности Международного благотворительного фонда BAIMA AOSE, основателем которого является господин Дато Шри Байма Аосе», - говорится в письменном ответе ОАО «Ориёнбанк» на соответствующий запрос «АП».

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