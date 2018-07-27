Председатель города Душанбе Рустам Эмомали каждый день лично знакомится с жалобами и предложениями пользователей соцсети Facebook, которые посвящены проблемам столицы.

Мамадсаид Зувайдзода, первый заместитель председателя города Душанбе, на пресс-конференции 27 июля заверил журналистов, что ни одно заявление не остается без внимания.

По его словам, прием граждан в хукумате столицы осуществляется согласно утвержденному графику.

«Кроме прямых обращений, жители о своих проблемах часто пишут в соцсетях. Председатель города Рустам Эмомали сам лично читает все предложения, жалобы, заявления, которые публикуются в соцсетях, в том числе и на Facebook. Все проблемные вопросы не остаются без его внимания. Все дельные предложения, обоснованные претензии изучаются и по ним принимаются соответствующе меры. Одни вопросы рассматриваются моментально, другие - с задержкой, по мере возможности», - сказал он.

В качестве примера он привел случай, когда в сети появилось обращение от таджикских женщин к мэру Душанбе с просьбой защитить их «от хамских, оскорбительных, унижающих честь и достоинство действий по отношению к женскому полу со стороны мужской части населения».

«По этому поводу мэрия распорядилась создать рабочую группу, чтобы они с участием гражданских активистов провели разъяснительные работы среди населения. Помимо этого в общественных местах столицы будут установлены дополнительно 250 камер наружного наблюдения и проведено освещение на улицах города», - сказал он.

При этом Зувайдзода отметил, что личной страницы Рустама Эмомали в Facebook нет.

«Все три страницы, которые появились в этом году в этой соцсети под именем мэра и где с ним уже успели подружиться около 2 тыс. пользователей – фейковые. У Рустама Эмомали нет официальной страницы в соцсети», - отметил он.

Между тем, каким образом мэр читает публикации на Facebook, Зувайдзода не сказал.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus