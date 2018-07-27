Таджикистанцы сегодня смогут увидеть полнолуние и полное лунное затмение. Свидетелями такого явления таджикистанцы в последний раз были 11 лет назад - в 2007 году.

Эта большая редкость, когда лунное затмение совпадает с полнолунием, сообщила «АП» директор Института астрофизики Академии Наук Таджикистана Гульчехра Кохирова.

По ее словам, начальная фаза лунного затмения приходится на 22.00 часов по местному времени. «Максимальная фаза лунного затмения придется на 01:30 часов. Полный выход Луны из тени Земли произойдет в 04 часов 29 минут», - прояснила она.

По словам директора Института, полное лунное затмение будет хорошо видно по всей республике.

«За лунным затмением можно будет наблюдать по всей территории страны, оно будет хорошо видно, если, конечно, не будет облаков и пыльной мглы», - отметила Кохирова.

Она также порекомендовала наблюдать за этим природным явлением в полной темноте, без уличного освещения.

«Лунное и солнечное затмения в среднем происходят 4 раза в год. Они связаны с движением земли. Таджикистанцы полное лунное затмение наблюдали в 2007 году, в остальное время это было видно лишь частично», - отметила Кохирова.

Лунное затмение 27 июля 2018 года - первое центральное затмение Луны в период с 15 июня 2011 года. Луна пройдёт через центр земной тени.

Поскольку затмение является центральным и, кроме того, произойдёт около апогея лунной орбиты, где Луна движется по небесной сфере наиболее медленно, оно будет самым длинным полным лунным затмением в XXI веке. Общая продолжительность полной фазы будет составлять около 103 минут, лишь на пять минут меньше максимальной теоретически возможной продолжительности.

Это затмение станет вторым полным лунным затмением в 2018 году, после первого, произошедшего в январе. Следующее полное лунное затмение состоится 21 января 2019 года.

В момент затмения Луна будет находиться вблизи соединения с Марсом, что достаточно редкое событие, повторяющееся с периодичностью 15-17 лет. Совпадение настолько длительного полного лунного затмения с великим противостоянием Марса происходит лишь раз в 25 тысяч лет.

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